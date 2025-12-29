Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu Buca Batı girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki 45 AHE 339 plakalı tır, viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Bariyerleri yıktı, orta refüjü aştı

Savrulan tır, önce yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı, ardından orta refüjü yıkarak karşı şeride geçti. O sırada karşı yönden gelen başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önledi.

Sürücü hafif yaralandı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, sürücü E.D.’nin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı belirlendi. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı araç kamerasında

Olay sırasında yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde; tırın viraja hızlı girdiği, kontrolünü kaybederek bariyerleri devirdiği ve karşı şeride savrulduğu anlar net şekilde görüldü.

İnceleme başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yol güvenliği kısa süreli önlemlerle sağlandı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.