Son Mühür / Erkan Doğan - Kemalpaşa Belediyesi eski başkanlarından AK Partili Arif Uğurlu zamanında gölette gezinti amaçlı alınan ‘Saltanat Kayıkları’ tartışma yaratırken, Başkan Mehmet Türkmen’in talimatıyla kayıklar vinçlerle göletten çıkarıldı.

Başkan Karakayalı, "AK Partililer Osmanlı hayranı" demişti...

Kemalpaşa Belediyesi eski Başkanı CHP’li Rıdvan Karakayalı kendi döneminde çürümeye terk edilen kayıklar için, “AK Partililer Osmanlı hayranı, kendi dönemimde kullanmadım, ne yapacağım saltanat kayığını” açıklamasında bulunmuştu. Mehmet Türkmen başkanlığındaki belediye yönetimi, çürüyen, içerisinde sazlıklar çıkan ve bir bölümü göle saplanan iki kayığı göletten çıkartmanın çarelerini arıyordu.

Kayıklar çekicilerle belediye şantiyesine kaldırıldı

Başkan Türkmen’in talimatıyla gölete saplanan ve çürümeye terk edilen saltanat kayıkları göletten vinç yardımıyla çıkarıldı. Kayıklar çekicilere ve tırlara yüklendi. Son Mühür'e konuşan Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, kayıkların artık gölette tehlike yaratmaya başladığını bu yüzden belediye ekipleri tarafından kaldırılıp belediye şantiyesine konduğunu ifade etti. Yetkililer, kayıkarın nasıl değerlendirileceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.