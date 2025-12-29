Son Mühür- 31 Mart seçimleri sonrası Görkem Duman liderliğinde şekillenen Buca Belediyesi yönetimi istifa haberiyle sarsıldı.

Erhan Çelik dönemi sonrası Görkem Duman'ın tercih edildiği süreçte dönemin Parti Sözcüsü Deniz Yücel önderliğinde şekillendirilen bürokrat kadrosunun en önemli parçalarından biri olan Belediye Başkan Yardımcısı Gazi Çırak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ailevi ve sağlık problemlerim...



Çırak, istifasıyla ilgili mesajında,

''2 Mayıs 2024 tarihinde başladığı Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden sağlık sorunları ve ailevi nedenler sebebiyle ayrıldığını belirten Çırak, “02.05.2024 tarihinde başladığım Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevimden, sağlık sorunlarım ve ailevi sebeplerden dolayı istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum” ifadelerine yer verdi.



Buca'ya kayyum haberleri gündem olmuştu...



Deniz Yücel'in yönlendirmesiyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve getirildiği konuşulan Gazi Çırak, 31 Mart sürecinin ardından Görkem Duman'la bugüne kadar devam eden ekibin bir parçasıydı.

Özellikle maddi açıdan zor günler geçiren ve sık sık işçi ve memurların eylemine sahne olan Buca Belediyesi'nde yönetim zaafiyeti olduğu iddiaları gündeme gelmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Burçin Sarı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Zeynep Çetinkaya'nın Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından belediyeye kayyum atandı söylemleri dile getirilmişti.

