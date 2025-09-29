Avrupa’dan ABD’ye gelen American Airlines hava yolu şirketine ait bir uçağın iniş takımında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, North Carolina eyaletinde bulunan Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’nda ortaya çıktı.

Bakım sırasında fark edildi

Charlotte-Mecklenburg Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin açıklamasına göre, uçak dün sabah Avrupa’dan iniş yaptıktan sonra rutin bakım için hangara alındı. Havalimanı çalışanları, yaptıkları inceleme sırasında iniş takımında bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Kimlik ve ölüm nedeni araştırılıyor

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin kimliği, ölüm nedeni ya da uçağın Avrupa’nın hangi kentinden geldiğine dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ancak olayla ilgili ilk değerlendirmelerde, kişinin kaçak yolcu olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis ve hava yolu şirketi iş birliği yapıyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Havalimanı yönetimi, “derin üzüntü” duyduklarını belirterek sürece destek vereceklerini açıkladı. American Airlines ise emniyet birimleriyle tam iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Kaçak yolcu vakaları yeniden gündemde

Yaşanan olay, havacılık güvenliği açısından dikkat çekti. Uzmanlar, iniş takımı bölümünde yolculuk yapmaya çalışan kişilerin hem aşırı soğuk hem de düşük basınç nedeniyle büyük risk altında olduklarını hatırlattı.