Türkiye'de ise saatlerin ileri alınıp alınmadığı konusu her yıl olduğu gibi yine merak konusu oldu. Özellikle Avrupa ile iş yapan, yakınları yurt dışında yaşayan ya da uluslararası uçuş planı olan vatandaşlar bu konuda arama motorlarında yoğun arayışa girdi. Peki Türkiye yaz saatine geçti mi, yoksa mevcut düzen devam mı ediyor?

Türkiye'de yaz saati uygulaması neden yapılmıyor?

Türkiye, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kalıcı yaz saati düzenine geçerek kış saati uygulamasını tamamen kaldırdı. O tarihten bu yana ülke genelinde saatler yılın hiçbir döneminde ileri ya da geri alınmıyor. Türkiye tüm yıl boyunca GMT+3 zaman diliminde sabit kalıyor ve vatandaşların saatlerinde herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor.

Avrupa ile Türkiye arasındaki saat farkı nasıl değişti?

Yaz saati uygulamasının devreye girmesiyle Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki saat farkı daraldı. Kış döneminde Almanya ve Fransa ile Türkiye arasında 2 saatlik fark bulunuyordu; ancak yaz saatine geçişle birlikte bu fark 1 saate indi. Benzer şekilde İngiltere ile Türkiye arasındaki 3 saatlik fark da 2 saate geriledi.

Hangi ülkeler yaz saatine geçti?

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyük çoğunluğu yaz saati uygulamasını eş zamanlı olarak hayata geçirdi. Norveç, Çekya, Estonya, Finlandiya gibi kuzey ülkeleri de dahil olmak üzere kıtanın neredeyse tamamı saatlerini bir saat ileri aldı. Bu uygulama her yıl mart ayının son pazar günü başlıyor ve ekim ayının son pazar gününe kadar devam ediyor.

Avrupa'da yaz saati kaldırılacak mı?

Avrupa Parlamentosu yıllar önce yaz saati uygulamasının kaldırılması yönünde oylama yapmış olsa da üye ülkeler arasında ortak bir karar hâlâ sağlanamadı. Her ülkenin kendi tercihini belirlemesinin beklenmesi süreci uzatıyor. Bu nedenle kısa vadede uygulamanın sona ermesi beklenmiyor ve Avrupa'da saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi geleneği sürecek gibi görünüyor.