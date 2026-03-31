Trafik denetimlerinin yoğunlaştığı bu dönemde araç sahipleri bagajlarını acilen kontrol etmeli. Özellikle uzun yola çıkacak sürücüler için zorunlu ekipman listesi hayati önem taşıyor. Eksik malzemeyle yakalanan sürücüler hem maddi yaptırımla hem de ehliyete işlenen 10 ceza puanı ile karşı karşıya kalıyor.

Araçta bulunması zorunlu ekipmanlar neler?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre otomobil, minibüs ve kamyonet türü araçlarda birçok ekipmanın bulundurulması zorunlu. Bu ekipmanların başında kriko, bijon anahtarı, yedek ampul seti, pense ve tornavida geliyor. Bunların yanı sıra el feneri veya seyyar lamba, çekme halatı ve kış aylarında patinaj zinciri de araçta mutlaka yer alması gereken malzemeler arasında bulunuyor.

Yangın söndürme tüpü zorunlu mu?

En çok merak edilen konulardan biri de yangın söndürme tüpü zorunluluğu. Yönetmeliğe göre otomobil, minibüs ve kamyonet sınıfındaki araçlarda en az 1 kilogram kapasiteli yangın söndürücü bulunması gerekiyor. Tüpün son kullanma tarihinin geçmiş olması da eksik ekipman kapsamında değerlendiriliyor. Bunun dışında reflektör, stepne ve takoz gibi güvenlik malzemeleri de araç türüne göre zorunlu tutuluyor.

Eksik ekipman cezası ne kadar?

2026 yılı trafik cezası tarifesine göre araçta bulunması gereken ekipmanların eksik olması durumunda sürücüye 1.246 TL idari para cezası uygulanıyor. Cezayı zamanında ödeyen sürücüler yüzde 25 indirimden yararlanarak 934,50 TL ödeyebiliyor. Ancak maddi cezanın yanı sıra ehliyete 10 ceza puanı da ekleniyor. Puanların birikmesi durumunda ehliyet askıya alınma riskiyle karşılaşılabiliyor.

Sürücüler ne yapmalı?

Uzmanlar, yola çıkmadan önce bagaj kontrolünü alışkanlık haline getirmenin hem cezadan korunmak hem de olası arıza ve kaza anlarında güvende olmak açısından kritik olduğunu vurguluyor. Özellikle yangın söndürme tüpünün doluluk ve son kullanma tarihinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Yedek ampul setinin de araç modeline uygun olması önem taşıyor.