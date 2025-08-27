Avrupa futbolunda 2025 yaz transfer dönemi, kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalıştığı bir süreç olarak devam ediyor. Taraftarlar, özellikle Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 gibi büyük liglerde transfer sezonunun kapanış tarihlerini merak ediyor. 31 Ağustos’un pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, bu yıl kapanış tarihi bir gün uzatılarak 1 Eylül Pazartesi günü olarak belirlendi. İşte Avrupa’nın önde gelen liglerinde transfer sezonunun bitiş tarihleri ve detayları.

İngiltere Premier Lig ve EFL transfer dönemi

İngiltere Premier Lig ve EFL’de yaz transfer dönemi, 10 Haziran’da mini bir pencereyle başladı ve asıl süreç 1 Temmuz’da açıldı. Transfer sezonu, 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 09:00’da kapanacak. Bu tarih, geçmiş sezonlara göre dört saat daha erken bir kapanış saati içeriyor. Kulüpler, bu saate kadar transferlerini tamamlamak zorunda. Uluslararası anlaşmalar ve bedelsiz transferler ise 1 Temmuz’dan itibaren geçerli oldu.

La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1

İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de transfer dönemi 1 Temmuz’da başladı. Bu liglerde transfer sezonu, 1 Eylül Pazartesi günü kapanacak, ancak kapanış saatleri liglere göre farklılık gösteriyor. La Liga’da transfer penceresi TSİ 07:00’de, Serie A ve Bundesliga’da TSİ 19:00’da, Ligue 1’de ise TSİ 07:00’de sona erecek. 31 Ağustos’un pazar olması nedeniyle kapanış tarihinin bir gün uzatıldığı belirtildi.

Diğer Avrupa ligleri ve Türkiye

Avrupa’nın beş büyük ligi dışında, bazı liglerde transfer sezonu daha uzun sürüyor. Örneğin, Hırvatistan ve Avusturya’da 5 Eylül, Belçika’da 6 Eylül, Çekya’da 8 Eylül, Katar ve İsviçre’de 9 Eylül, Yunanistan’da 11 Eylül, Rusya ve Sırbistan’da 12 Eylül’de transfer dönemi kapanıyor. Türkiye’de ise Süper Lig yaz transfer sezonu, 30 Haziran’da başladı ve 12 Eylül Cuma günü TSİ 23:59’da sona erecek. Bu, Avrupa’nın büyük liglerine göre daha geç bir kapanış tarihi sunuyor.