Son Mühür- Tayland’ın ev sahipliği yaptığı 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Kanada’yı 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna grup lideri olarak yazdırdı.

İlk iki maçta garantilemişlerdi

Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasında ilk olarak İspanya’yı ardından Bulgaristan’ı net skorlarla 3-0 yenerek tur biletini cebine koymuştu. Servislerdeki etkinliği, blok üstünlüğü ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle dikkat çeken milliler, Kanada karşısına liderlik için çıktı.

Kanada karşısında üstün oyun

Nakhon Ratchasima kentinde oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibini 25-21, 27-25 ve 25-13’lük setlerle geçerek namağlup unvanını korudu. Özellikle üçüncü sette gösterilen ezici performans salondaki taraftarlardan büyük alkış aldı.

Rakip Slovenya oldu

Bu sonuçla E Grubu’nu zirvede tamamlayan Türkiye, son 16 turunda D Grubu’nun ikincisi Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, şampiyonadaki yoluna kayıpsız devam etme hedefiyle sahaya çıkacak.