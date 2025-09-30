Son Mühür - Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü’nün ev sahipliği başvurusu onaylanan 2026 Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonlar Ligi (DCL Football 2026), 27 Nisan – 2 Mayıs 2026 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenecek. Kulüp Başkanı Bilal Cansu, bu önemli organizasyonun Manisa’ya kazandırılmasında verdiği destek için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret ederek teşekkür etti.

“Manisa’dan Avrupa’ya dostluk ve umut mesajı”

Avrupa’da işitme engelliler sporuna liderlik eden kulüp yönetimi, DCL Yönetim Kurulu Üyeleri Thomas Kramer ve Rosario De Caro ile birlikte Başkan Dutlulu’ya ziyarette bulundu. Kulüp Başkanı Bilal Cansu, organizasyonun işitme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artıracağını, farkındalığı yaygınlaştıracağını ve Manisa’nın uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. Cansu, “Yaklaşık 400 sporcu ve idareci Manisa’da buluşacak. Bu etkinlikten tüm Avrupa’ya yeni dostluklar, yeni anılar ve yeni umutlar doğacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Dutlulu: “Etkinliğe tam destek vereceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, organizasyonun Manisa için büyük önem taşıdığını belirterek, “Hazırlıklar hakkında bilgi aldık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliğe tam destek vereceğiz. Hem engelli bireylerimizin toplumsal hayatta daha etkin yer alması hem de şehrimizin uluslararası düzeyde tanıtımı açısından bu organizasyonu çok önemsiyoruz” dedi.