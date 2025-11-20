Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu hafta sonu başlayacak olan 2025-2026 sezonunda Türkiye Süper Ligi'nde 20. kez mücadele etme gururunu yaşayacak. Ligin kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak en üst seviyede yer alan İzmir temsilcisi, Galatasaray Fuzul ve Beşiktaş ile birlikte 20 yıllık lig tarihinde küme düşme tecrübesi yaşamayan üç ekipten biri olarak dikkat çekiyor.

Yeni sezon başlıyor: İlk maç deplasmanda

Mavi-beyazlı ekip, yeni sezon perdesini 23 Kasım Pazar günü deplasmanda Karabük Demir Kartal ile oynayacağı karşılaşmayla açacak. Sezonun ilk iç saha mücadelesi ise 26 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te Celal Atik Spor Salonu'nda, ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray Fuzul’u ağırlayarak gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir, bu yıl da şampiyonluk hedefleri doğrultusunda parkeye güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Başkan Alptekin’den moral ziyareti ve Fair-Play vurgusu

Yeni sezon hazırlıklarını Celal Atik Spor Salonu’nda yoğun tempoda sürdüren takımı, kulübün başkanı Berkhan Alptekin antrenmanda ziyaret ederek moral verdi. Sporcularla tek tek görüşen ve başarı dileklerini ileten Başkan Alptekin, ekibin yeni sezonda sergileyeceği mücadeleye olan inancını dile getirdi. Alptekin, takımın sezon boyunca sportif başarının yanı sıra fair-play ruhuyla mücadele edeceğine olan güvenini belirterek sporculara destek oldu.

Türkiye ve Avrupa arenasında kırılması güç rekorlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, köklü tarihinde elde ettiği başarılarla Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kulübün geçmişinde 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2021 yıllarında olmak üzere toplam beş Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor. Bu şampiyonlukların yanı sıra, art arda 105 maç kazanma, bir maçta 174 sayı atma ve rakibe sadece 4 sayı yeme gibi ulaşılması zor lig rekorlarını da elinde tutuyor.

Uluslararası alanda da Türkiye’yi temsil eden ilk takım olma onuruna sahip olan mavi-beyazlılar, Avrupa Kupalarında da önemli dereceler elde etti. Kulüp, 2001-2002 sezonunda André Vergauwen Cup üçüncülüğünün yanı sıra, IWBF EuroCup-3’te 2017, 2018 ve 2023 yıllarında üçüncülükler kazandı. Son olarak 2024 EuroCup-3’te ise Avrupa ikinciliği elde ederek uluslararası arenadaki iddiasını koruduğunu gösterdi.