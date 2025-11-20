Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi, Mayıs ayında başlattığı “her ay yeni bir eser” hedefi doğrultusunda yatırımlarını birbiri ardına hizmete almayı sürdürüyor. Türkelli Kapalı Pazar Yeri ile başlayan süreç; Ulukent Semt Polikliniği, Aynısefa Kent-2 Kafe, Haykıran Ahmet Kahraman Camii, Aynısefa Şehir Parkı Kafe ve Mermerli Mahallesi’ndeki Deneyim Merkezi açılışlarıyla devam etti. Belediye, Kasım ayında da yeni bir açılışı daha ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

Yeni eser Koyundere’de hizmete girecek

İlçenin tüm mahallelerine eşit hizmet götürmeyi amaçlayan Menemen Belediyesi, bu ayki açılışı Koyundere’de gerçekleştirecek. Ay sonunda hizmete alınacak Koyundere Taziyeevi, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı. 200 metrekarelik taziye alanının yanı sıra 45 metrekarelik bir mutfak, 30 metrekarelik bir mescit ve abdesthane de yapıda yer alıyor. Açılış öncesi son hazırlıklar tamamlanmak üzere.

“Mutlulukta da acıda da hemşehrilerimizin yanındayız”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Koyundere Taziyeevi’nin bölgedeki eksikliği gidereceğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “İlçemizde her ay gururla sürdürdüğümüz açılışlar zincirine bu ay Koyundere Taziyeevini ekliyoruz. Yapımız hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlandı ve artık son hazırlıkları yapılıyor. Menemen’de dayanışmamız doğumdan vefata dek devam eden bir süreçtir. Yeni doğan bebeklerimize ‘İyi ki doğdun bebek’ paketlerimizle başlayan desteğimiz, en acı günlerde de sürüyor. Taziye hizmetlerimiz kapsamında cenazelerde pide, ayran, çay ve su ikramı gerçekleştiriyoruz. Koyundere Taziyeevi bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Mutlulukta da acıda da hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”