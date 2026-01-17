Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri üzerinden oluştuğu öne sürülen yüksek tutarlı kamu zararına ilişkin yürüttüğü soruşturmada adli süreç devam ediyor. ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) merkezli dosyada, toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararı iddiası yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 2’si, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol, 9 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, adli kontrol istemiyle sevk edilen 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 9 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Müfettiş ve bilirkişi raporları dosyada

Başsavcılık tarafından dosyaya kazandırılan Mülkiye Başmüfettişi ve bilirkişi raporlarında, ALDAŞ üzerinden yapılan harcamalar mercek altına alındı. Rapora göre, 1995 yılında ASAT Genel Müdürlüğü ile imzalanan müşavirlik sözleşmesi kapsamında ALDAŞ tarafından yapılan harcamaların yüzde 15 fazlasıyla ASAT’a yansıtıldığı, ancak bu farkı gösteren belgelerin sunulmadığı belirtildi. Faturaların yalnızca ASAT Genel Müdürü tarafından onaylandığı, inceleme sürecinin engellendiği tespitleri rapora girdi.

Seyahat ve temsil giderleri listede

ALDAŞ kayıtlarında, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin büyük bölümünün şirket bütçesinden karşılandığı, görevlendirmesi bulunmayan veya görevle ilgisi olmayan kişilerin bu seyahatlere katıldığı belirlendi. Bazı uçak ve otel harcamalarının, ALDAŞ ya da ASAT ile bağı olmayan kişiler adına yapıldığı, giderlerin isim, tarih ve oda bilgisi olmadan muhasebeleştirildiği kaydedildi. Belediye veya şirketle ilişkisi bulunmayan kişiler ile aile bireyleri ve bazı yabancı uyruklu kişilerin konaklama masraflarının da ödendiği raporlara yansıdı.

Bilirkişi incelemesinde, temsil ve ağırlama harcamalarının lüks işletmelerde gerçekleştirildiği, bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer aldığı, ancak bu harcamaların kimler adına yapıldığının belirtilmediği ifade edildi. Bu kalemden 63 milyon 414 bin lira kamu zararı hesaplandı.

Araç, demirbaş ve personel ödemeleri

Şirket tarafından kiralanan hizmet araçlarının kişisel amaçlarla veya üçüncü kişilerce kullanıldığı, bu araçlara ait trafik cezalarının da kamu kaynaklarından karşılandığı ve faturaların yüzde 15 fazla düzenlenerek ASAT’a yansıtıldığı belirtildi. Bu başlık altında 24 milyon 782 bin lira kamu zararı tespit edildi.

ALDAŞ envanterinde kayıtlı cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarların üçüncü kişilere verildiği, bu nedenle 8 milyon 400 bin lira zarar oluştuğu kayda geçti. Ayrıca fiili hizmeti bulunmadığı belirlenen bir kişi adına yapılan iç denetçi ödemeleri ile başka bir personel için yapılan maaş ve sigorta ödemeleri nedeniyle toplamda yaklaşık 4,6 milyon lira kamu zararı oluştuğu bildirildi. Yöneticilerin kişisel kredi kartı harcamalarının da şirket tarafından karşılandığı raporda yer aldı.

Yaklaşık 2,7 milyon liralık ek zarar

Dosyada yer alan bilirkişi raporunda, yürütülen yazılım projesi kapsamında bugüne kadar 158 milyon 171 bin lira harcandığı, bu tutarın büyük bölümünün personel giderlerinden oluştuğu ve projeden herhangi bir gelir elde edilmediği belirtildi. Yazılım geliştirme amacıyla başka bir firmadan 59 milyon lira bedelle program satın alındığı, bu işlemden şirketin mali kazanım sağlamadığı ifade edildi. Bu başlıkta 274 milyon 969 bin lira kamu zararı tespit edildi. Şüpheli alacaklar, iş avansları ve belgesiz danışmanlık ödemeleri nedeniyle de yaklaşık 2,7 milyon liralık ek zarar hesaplandı.

Eski genel müdür ve bazı çalışanlar da yer aldı

Soruşturma kapsamında 14 Ocak’ta, dosyada adı geçen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi planlandı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlar arasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, ASAT’ın eski genel müdürü ve bazı çalışanlar da yer aldı. Bu kişilerden 14’ü gözaltına alınırken, 4 şüpheliden birinin tutuklu olduğu, ikisinin yurt dışında bulunduğu, birinin ise ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri iki gün süren 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından B.K. ve O.Y. serbest bırakıldı, 3 kişi adli kontrol, 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. ASAT Genel Müdür Yardımcısı N.E. ile şoförler Y.N. ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklama talebiyle sevk edilen 9 şüpheliye ilişkin yargı süreci sürüyor.