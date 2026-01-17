Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Acılı aileyle görüşen Özdağ, yaşanan cinayetin ardından mevcut hukuki düzenlemelere yönelik eleştirilerini dile getirirken, failin yetişkin olarak yargılanması talebine de dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin Meclis’te temsil edilmediğini hatırlatarak, toplumsal taleplerin yasama sürecine yansıması için yalnızca seçimden seçime oy vermenin yeterli olmadığını ifade etti. Özdağ, son dönemde art arda işlenen cinayetlerin, 18 yaş altına ilişkin hukuki düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmiyoruz Zafer Partisi olarak. Ancak Türk halkının iradesinin, sesinin, arzusunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Millet Meclisi'nden de yasalara yansıması için seçimden seçime oy kullanmanın yetmediği de açık. Son dönemde ardı ardına işlenen bu alçakça, vahşice cinayetler karşısında artık 18 yaş altının çocuk olduğunu söyleyerek ona göre bir hukuki düzenleme yapmanın ne kadar yanlış olduğu ortaya çıktı.

Onun için evet, imza da toplamalısınız. Evet, gerekirse Meclis Başkanından randevu alıp, gruplardan randevu alıp, birçok anne birlikte ziyaret etmeniz de ve bu konuyu Meclisin gündemine bizzat sizlerin getirmesinde de büyük fayda var. Biz de Zafer Partisi olarak bu sokakların güvenliği için ve devletin tekrar hâkim olması için bir mücadele veriyoruz. Yapmış olduğumuz yasa tasarısı hazırlıkları da var ancak bütün bunlar gelecek seçimlerden sonra mümkün olacak fakat o ana kadar da beklememek lazım. Yapılabilecek şeyler var.

"Bunlar nerede yetişti, hangi ülkede büyüdüler"

Bu mücadelede sizlerin öncülüğü yapmanız belki en doğrusu ve içiniz yanıyor biliyorum. Kabul etmek, tahammül etmek, ‘Allah yardımcınız olsun’ demenin dışında söyleyecek bir şey yok. Fakat şimdi ortaya çıkan ifadeyi buraya geldiğimizde duyduk. Katilin verdiği ifade, yani bunlar nerede yetiştiler, hangi ülkede büyüdüler, bu hale geldiler, böyle katilleştiler, soğukkanlı canavarlaştılar?

Dün de Ankara'da Hakan'ın davası vardı biliyorsunuz. Orada da onun yakınlarının atmış oldukları tezahüratlar insanın kanı donuyor. Bu hukuki düzenlemenin yetersiz olduğu, insanları suçtan uzaklaştırmadığı, infaz sistemlerinin sürekli aflarla serbest bırakmalarla etkisiz hale geldiği, ‘nasıl olsa çıkarım’ diye yaklaştıkları hepsi ortada. Bunun değişmesi gerekiyor.

Atlas Allah rahmet eylesin gitti. Annesinin yüreği bundan sonra hep o acıyı taşıyacak. Yıllarca, ölene kadar aklından bir gün çıkmayacak kadıncağızın. Yani hiç olmazsa adalet duygusu oluşmalı. Yasalar milletin vicdanını da temsil etmek zorunda. Bir annenin adalet duygusunu da ne kadar olursa artık onu da temsil etmek zorunda.

"Avukatlarımız yardımcı olabilirler..."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi partiye mensup olursa olsun vekiller de önce anne ve baba, kendi çocuklarının başına böyle bir şeyin geldiğini, felaketin geldiğini düşünerek hareket etmeliler ve yasalar da ona göre çıkmalı. Avukat konusunda bir girişiminiz oldu mu? Bizim avukatlarımıza yardımcı olabilirler. Genel Başkan Yardımcımız, Avukat Tayga Ak da müdahil olarak davada sizin yanınızda olsun.”

Aile, ziyaret sırasında failin çocuk statüsünde değil, yetişkin olarak yargılanmasını istediklerini dile getirirken, Özdağ da hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve avukat desteği konusunda yanlarında duracaklarını belirtti.