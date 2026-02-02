Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK), Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’yı görevden aldığı öğrenildi. Son dönemde Buca’da yaşanan bazı adli olaylarda isminin geçmesi nedeniyle Kaya’nın istifası istenmiş, ancak kendisi bu talebi kabul etmemişti.

Dün toplanan CHP MYK’da alınan görevden alma kararının yazılı olarak bugün iletilmesi beklenirken, gelişmeler farklı bir seyir izledi. Çağdaş Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı ve ilçede olağanüstü kongre çağrısında bulundu.

Yaşanan gelişmelere CHP’nin İzmirli eski milletvekillerinden Atilla Sertel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sertel, Çağdaş Kaya’nın parti geçmişine ve seçim dönemlerindeki çalışmalarına vurgu yaparak, kamuoyunda oluşturulan algının doğru olmadığını savundu.

Sertel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çağdaş Kaya Buca’da 20 yıl öncesinden, parti gençliği mücadelesinden gelen ve ilçemizde ilçe başkanlığını uzun süre yapan, seçim çalışmalarında Buca’da ve Büyükşehirde seçimi kazanmak için canla başla çalışan bir kardeşimizdir. Bu seçimde il başkanlığının görevlendirmesi ile iki aya yakın seçim komitesinde görev yaptım. Çağdaş Kaya’nın eve dahi uğramadan nasıl çalıştığına tanığım. Kamuoyuna onun suçlu olduğu algısını vermek ve yargısız bir infazla görevden almak partimize yakışmaz. CHP’de demokrasi yaşatılmalı, seçimle gelen seçimle gitmelidir. Totaliter bir rejime karşı mücadele edenlerin birlikteliği önemlidir ve bu birlik korunmalıdır. Çağdaş Kaya MYK tarafından görevden alındı haberinin doğru olmadığını umarım. Bu habere inanmak dahi istemiyorum. Bu duruma çok üzülürüm. Kamuoyuna saygı ile duyuruyorum.”