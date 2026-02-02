Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir’i etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilerken, Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı’nda mahsur kalan vatandaşlar için dev bir kurtarma operasyonu düzenlendi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çamur deryası içinde gerçekleştirdiği zorlu mücadele, 3 kişinin sağ salim kurtarılmasıyla sonuçlandı.

Balçıkla kaplı arazide zorlu takip

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuz halini sürdürürken, akşam saat 19.40 sularında gelen acil bir ihbar ekipleri harekete geçirdi. Yamanlar Mesire Alanı civarındaki engebeli arazide bir vatandaşın mahsur kaldığı bilgisi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD birimleri bölgeye hızla intikal etti. Bölgedeki yoğun yağışın zemini tamamen balçığa dönüştürmesi nedeniyle araçla ilerlemekte güçlük çeken uzman kurtarma ekipleri, operasyonu yaya olarak sürdürme kararı aldı. Kurtarma personeli, zifiri karanlık ve sağanak altında yaklaşık 2 kilometrelik engebeli parkuru yürüyerek aşmayı başardı.

Off-Road yutkusu kabusa dönüştü

Ekiplerin yürüttüğü titiz arama çalışmaları sonucunda, dere yatağındaki su seviyesinin aniden yükselmesiyle aracı çamura saplanan kadın sürücüye ulaşıldı. Off-road yaptığı sırada bastıran yağışın kurbanı olan vatandaşın konumu, itfaiye ekiplerinin kurduğu hassas iletişim ağları sayesinde kısa sürede belirlendi. Yoğun çabanın ardından güvenli bölgeye tahliye edilen kadın sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilirken, operasyonun seyri kurtarılan vatandaşın verdiği kritik bir bilgiyle değişti.

İkinci operasyon: Araçta mahsur kalan anne ve çocuk

İlk kurtarma anında alınan duyum üzerine, yaklaşık 1,5 kilometre mesafede başka bir aracın daha doğa koşullarıyla mücadele ettiği saptandı. Zaman kaybetmeden ikinci hedefe doğru yürüyüşe geçen itfaiye ve AFAD ekipleri, çamur deryasının ortasında kalan araçtaki anne ve çocuğuna ulaştı. Korku dolu anlar yaşayan aile üyeleri, ekiplerin profesyonel müdahalesiyle araçtan tahliye edilerek güvenli noktaya taşındı. Yağmurun şiddetini artırdığı dakikalarda gerçekleştirilen bu ikinci hamle, muhtemel bir üzücü olayın önüne geçti.

90 dakikalık mücadele başarıyla noktalandı

Yaklaşık 1,5 saat süren ve kurumlar arası kusursuz bir koordinasyonla yürütülen operasyon, herhangi bir yaralanma yaşanmadan tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD’ın ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda mahsur kaldıkları yerden çıkarılan 3 kişi, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi. Tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayacak kadar sağlıklı oldukları belirlenen vatandaşlar, kurtarma ekiplerine teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.