Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçtiğimiz günlerde seçimlerin yenilenmesi kararıyla İzmir ve Türkiye gündemine taşınan İzmir Kahveciler Odası’nda, sandıktan en yüksek oyu alan başkan adayı Jale Büyükdemir, kahveci esnafının karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara ve sektörde derinleşen sıkıntılara dikkat çekerek, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Jale Büyükdemir: Bu insanlar sadece çay satarak nasıl ayakta kalacak?

Sektörün özellikle Pandemi sürecinde ciddi zarar gördüğünün altını çizen ve kıraathanelerin emekli vatandaşların ikinci evi olduğunu vurgulayan Jale Büyükdemir, yüksek vergi oranlarının ciddi sorun yaşattığını kaydederek, “Bizim sektörümüz ne yazık ki çok darbe aldı. İlk darbeyi Pandemi döneminden aldık. Kıraathaneler emeklilerin ikinci evidir, o yüzden bu kültürün devam etmesi gerekiyor çünkü emekli burada sosyalleşiyor.

Buralar mahallelerin ışığıdır. Pandemi döneminde ne yazık ki çok kapanmalar yaşandı. Biz malı alırken kazananlarız ancak bu durum değişmeye başladı. Su, elektrik, kiralar her şey çok pahalandı. Yüzde 18’lerde KDV ödemeye başladık gerçekten ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. İşte bu sebeple meslek odalarının çok daha yoğun ve sistemli çalışması gerekiyor. Bu insanlar sadece çay satarak nasıl ayakta kalacak?” diye konuştu.

“Toplumda bir kıraathane kültürü var onu yaşatmak istiyoruz”

Ayrıca, üçüncü nesil kahvecilerin ve kıraathanelerin hedef kitlesinin farklı olduğunu aktaran Büyükdemir, iki kültüre de sahip çıktıklarını belirterek, “Ben üçüncü nesil kahvecilerin açılmasını destekliyorum.

Toplumda bir kıraathane kültürü var, biz onu yaşatmak istiyoruz. Kafelerde de gençlerin hakim olduğu bir kültür söz konusu, bunu da olumlu buluyorum. İkisi farklı bir ekolü temsil ediyorum ben ikisini de sahipleniyorum. Kafelerde oyun oynatmazlar, ancak kıraathanelerde oyun oynanabiliyor, ikisinin de hedef kitlesi farklıdır.” dedi.

“Benim kahvehaneme kadınlar çok rahat bir şekilde gelebiliyorlar”

Son olarak, kıraathane sektöründe kadın olmak ile ilgili düşüncelerini paylaşan Büyükdemir, kendi işletmesine kadınların da geldiğini ve burada çok güzel bir aile olduklarını vurgulayarak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadın her zaman şeffaftır, kadın her zaman takip eder ve sonuca gider. Hepsinin mütalaasını yapar. Biz kadınlar çok daha fazla üretkenizdir. Evlerde de hakimiyet kadınlardadır. Erkek baş ise kadın boyundur. Biz ataerkil gözüksek de esasında anaerkil bir toplumuz. Bana göre bütün kadınlarımız her meslekte ve her yerde olabilmelidir. Kadınlar makamlara geldiğinde üretmeyi tercih ederler.

Ben şahsen kadınların her platformda olmalarını istiyorum ve hedefliyorum. Benim mahalle komşularım kahveme geliyorlar. Biz burada çok güzel bir aileyiz. Benim kahvemde kimse bu durumdan rahatsız olmuyor. Bir kadın buraya çok rahat gelebiliyor ve oyununu oynayabiliyor. Kadının olduğu yerde saygı ve nezihlik vardır. Bu sebepten benim kahvehaneme ve diğer kahvehanelere artık kadınlar çok rahat bir şekilde gelebiliyorlar.”