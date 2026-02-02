Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim krizinin tetiklediği ekstrem doğa olaylarına karşı kenti daha dirençli bir yapıya kavuşturmak adına tarihi bir yatırım hamlesine imza atıyor. 2026 yılı hedefleri doğrultusunda rotasını belirleyen İZSU, İzmir’in 12 farklı ilçesini kapsayan devasa bir altyapı seferberliği başlatarak toplamda 2,5 milyar liralık bir bütçeyi kentin yer altına kanalize ediyor. Şiddetli yağışların yerleşim alanlarında oluşturabileceği riskleri minimize etmeyi hedefleyen bu stratejik plan; 50 kilometre uzunluğunda yağmur suyu tahliye hattı ve 20 kilometre modern kanalizasyon imalatını odağına alıyor.

İzmir’in geleceğine 2,5 milyar liralık altyapı güvencesi

İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği ani ve yoğun sağanak geçişleri, modern şehircilik anlayışında altyapı sistemlerinin güncellenmesini bir zorunluluk haline getiriyor. Bu bilinçle hareket eden İZSU Genel Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve kentsel konforu artırmak amacıyla yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırma projelerine hız verdi. Geçtiğimiz dönemde 12 ilçede 35 kilometreyi aşan bir imalatla temelleri atılan bu süreç, 2026 yılında çok daha geniş bir ölçeğe taşınıyor. Etaplar halinde hayata geçirilecek yeni projelerle, özellikle kritik su baskını riski taşıyan bölgelerin kapasitesi artırılarak İzmir’in doğa olaylarına karşı adaptasyon kabiliyeti en üst seviyeye çıkarılacak. Kentin merkez ilçelerinden Konak, Bayraklı ve Karabağlar’da başlatılan büyük ayrıştırma projeleri, 2026 yılının ana lokomotifi olacak.

Üç merkez ilçede birleşik sistem dönemi sona eriyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın geçtiğimiz aylarda startını verdiği Konak, Bayraklı ve Karabağlar bölgelerindeki altyapı devrimi, 2026 yılında tam kapasiteyle ilerleyecek. Yaklaşık 3 milyar liralık dev bir bütçeyle desteklenen bu çalışma kapsamında, ekonomik ömrünü doldurmuş borular yerini ileri teknoloji ürünü hatlara bırakacak. Dünya Bankası finansmanıyla desteklenen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) çerçevesinde; Konak-Bayraklı hattında 9 kilometreyi, Alsancak Liman bölgesinde 16 kilometreyi ve Karabağlar mahallelerinde 60 kilometreye yaklaşan toplam hat imalatı gerçekleştirilecek. 2027 yılına kadar tamamen bitirilmesi öngörülen bu entegre çalışmalar sayesinde, yağmur suları ile atık suların birbirine karışması engellenerek koku ve taşkın sorunları tarihe karışacak.

Alsancak ve kültür mahallelerinde 250 milyonluk titiz çalışma

Kentin kalbi konumundaki Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde İZSU’nun öz kaynaklarıyla yürütülen taşkın ve koku kontrol projeleri, 2026 yılında meyvelerini vermeye devam edecek. Toplamda 250 milyon liralık bir maliyetle kurgulanan bu yatırımda, 6 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 5 stratejik terfi merkezinin inşası sürdürülüyor. Mevcut durum itibarıyla yüzde 30’luk fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan projede, yoğun yağış dönemlerinde deniz seviyesindeki yükselmelerle birleşen taşkın riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Modern mühendislik tekniklerinin uygulandığı bu bölgede, hem çevre estetiği hem de altyapı güvenliği eş zamanlı olarak gözetiliyor.

Bayraklı sevgi yolu ve üst havzalarda kalıcı çözüm planı

Bayraklı’nın ticari ve sosyal yaşamının merkezinde yer alan Sevgi Yolu’ndaki yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları, 140 milyon liralık bir yatırımla 2026 yılının ilk çeyreğinde nihayete erdirilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin altyapı çehresini tamamen değiştirecek ikinci bir aşama için düğmeye basılacak. 2026’nın ikinci yarısında Muhittin Erener, Refik Şevket İnce ve Çay Mahallesi gibi üst havzaları kapsayan yaklaşık 4 kilometrelik yeni bir ayrıştırma hattı için ihale sürecine çıkılması planlanıyor. Bu stratejik adımlarla, yukarı kesimlerden gelen suyun kontrol altına alınarak yerleşim yerlerinde baskına yol açması engellenecek.

Bornova ve Çiğli’de altyapı modernizasyonu tamamlanıyor

Bornova ve Bayraklı ilçelerinin kesişim noktalarında yürütülen, toplam maliyeti 400 milyon lirayı bulan kapsamlı altyapı çalışmaları 2026’nın ilk yarısında tamamlanmış olacak. Bornova Meydanı’ndan Ege Üniversitesi kavşağına, Smyrna Meydanı’ndan Küçük Park bölgesine kadar kentin en yoğun arterlerinde yürütülen bu operasyon, bölgedeki kronikleşmiş taşkın sorunlarına neşter vuracak. Öte yandan, Çiğli Balatçık bölgesinde etaplar halinde süren 350 milyon liralık yatırımda da sona yaklaşılıyor. 13 kilometrelik yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla Balatçık’taki altyapı kaynaklı kısıtlamalar son bulacak ve mahalle sakinleri daha sağlıklı bir yaşam alanına kavuşacak.

Sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent için modern altyapı vizyonu

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu geniş kapsamlı projeler, sadece teknik bir iyileştirme değil, aynı zamanda İzmir’in ekolojik dengesini koruyan sürdürülebilir bir vizyonun parçasıdır. Atık su arıtma tesislerinin üzerindeki gereksiz hidrolik yükü hafifleten ayrıştırma sistemleri, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de arıtma verimliliğini artırıyor. Yağmur sularının doğrudan denize ve doğal yataklara aktarılmasıyla çevresel kirliliğin önüne geçilirken, kentin estetik ve hijyen standartları da yukarı çekiliyor. İZSU, metropolün yanı sıra çevre ilçelerde de eş zamanlı yürüttüğü yatırımlarla İzmir’in her noktasına eşit ve kaliteli altyapı hizmeti ulaştırma kararlılığını sürdürüyor.