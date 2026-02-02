Son Mühür / Yağmur Daştan - Merkezi ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan rüzgar enerjisi ekipmanları üreticisi TPI Composites, geçtiğimiz yıl 11 Ağustos’ta ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında ABD Güney Teksas Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Şirket yönetimi tarafından kamuoyuna, bir fon şirketiyle anlaşma sağlandığı, satın alma ve yeniden yapılandırma sürecine girileceği yönünde açıklamalar yapılırken, edinilen bilgilere göre TPI’ın esas hedefinin küçülerek faaliyetlerine devam etmek olduğu ifade öne sürülmüştü. TPI Composites’in Türkiye’deki iştiraki TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında ise İzmir’de iflas talebini içeren bir dava süreci başlatıldı.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayımlanan ilana göre, Lidyum İş Güvenliği ve Endüstriyel Ürünler AŞ, TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret AŞ aleyhine “itirazın kaldırılması-iflas” davası açtı.

Mahkeme ilanında, merkezi Çiğli Sasalı’da bulunan davalı şirketin iflasının talep edildiği belirtilerek, davaya müdahil olmak veya itirazda bulunmak isteyenlerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı belgeleriyle birlikte mahkemeye başvurmaları gerektiği duyuruldu.

TPI’a ait ekipmanlar icradan satışa çıkarılmıştı

Öte yandan, TPI Kompozit’e ilişkin dikkati çeken bir gelişme de Menemen İcra Dairesi tarafından yapılan icra ilanıyla ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan grev ve eylemlerle gündeme gelen ve borç krizi nedeniyle iflas başvurusunda bulunan şirketin, rüzgar enerjisi santralleri için ürettiği ekipmanlar icradan satışa çıkarıldı. İcralık ilanında, rüzgar türbinlerine ait kanat, boya, jeneratör ve benzeri toplam 80 kalem malzemenin satışa sunulduğu belirtildi. Söz konusu ürünlerin toplam bedelinin 198 milyon 196 bin TL olduğu açıklandı. İhalenin ise 3 Şubat tarihinde Maltepe Serbest Bölge’de gerçekleştirileceği bildirildi.