Son Mühür- 11.600 puan seviyesi sonrası yönünü yukarı çevirmesi beklenen Borsa İstanbul üst üste gelen düşüşlerle tarihi zirvesinden her geçen gün uzaklaşıyor.

Son bir aydaki kaybı yüzde 8'i aşan endeks haftanın son işlem gününde yüzde 1.84'lük değer kaybıyla 10.180 puana kadar gerilemiş durumda.

''Borsa İstanbul haftaya sıkıntılı başladı, sıkıntılı kapatıyor'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Hafta başında borsalar için kayıp bir hafta olabileceğinden bahsetmiştik gerçekten de öyle oldu .

Borsa İstanbul endeksi 10500 seviyesinden başladığı haftayı son günde 10100 seviyelerinden devam ediyor .

Haftaya merkez bankasının faiz kararı, 24 Ekim'deki CHP kayyum davası Fed faiz kararı gibi önemli kararları beklenirken, kara para davasının dallanıp budaklanması çeşitli Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yönetiminde bulunan kişilere dokunması piyasalarda endişeye neden oldu'' mesajı verdi .



Bundan sonra ne olur?



''Teknik olarak da 100 günlük, 200 günlük HO gibi çok önemli seviyelerin altına geçilmesi robot işlemlerinin tetiklenmesine stopların çalışmasına düşüşün kartopu etkisi kazanmasına neden oldu'' diyen Murat Bilen,

''Endeksin önemli desteği 10.231 ve 10.057 seviyesinde bulunuyor. Bunların alta doğru kayması halinde 9.800 seviyesi görülmesi muhtemel yer olarak görünüyor.

Bu hafta dolar ve avroda küçük yukarı hareketlenmeler olurken tahvil faizi haftanın ilk günü yukarı hareketini korudu Altın ise bütün hafta sert yukarı hareketin ardından onstaki düzeltmeye bağlı olarak gram altın bugün sakin bir seyirde olduğunu görüyorum'' hatırlatmasında bulundu.