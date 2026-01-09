Son Mühür / Yağmur Daştan - Merkezi İzmir’de bulunan, bütün sanat disiplinlerini kapsayan ve 35 ülkede temsilciliği bulunan Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanarak bağımsız Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nikolas Maduro’ya karşı gerçekleştirdiği saldırıyı kınayan basın toplantısı gerçekleştirdi.

Ellerine aldıkları bendirler ve attıkları sloganlarla birlikte aktivist sanatçılar, “Türk halkı Bolivarcı halkların kardeşidir” mesajı verdi.

"O ülkenin kaderine halkı karar verir"

Konu ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Şair Yazar Dr. Ümit Yaşar Işıkhan yaptığı açıklamada, 2026 yılının savaşsız bir yıl olmasını dilerken, daha yılın ilk günlerinde Amerika’nın bağımsız bir ülke olarak seçimle iktidara gelen Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’yu ve eşini, korkak korsanlara yakışır bir yöntemle kaçırması, insanlık tarihine utançla yazılmıştır. Unutulmamalıdır ki; bir ülkenin kaderine ancak o ülkenin halkı karar verir. Bu nedenle, Maduro’ya veya herhangi bir seçilmiş lidere yönelik bu hukuk dışı dayatmaları, reddediyoruz. Bir lideri kendi topraklarından koparıp götürme cüretini, sadece Venezuela’nın değil, tüm dünya halklarının özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Amerika elini Venezuela’dan çek”

“Bu saldırı, uluslararası hukuk kurallarına ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerine açıkça aykırıdır” mesajı da veren Dr. Işıkhan, “Hepimizin bildiği gibi; bu saldırıda hedeflenen, Venezuela’nın doğal kaynaklarıdır. Petrol, yeraltı ve yer üstü kaynaklarıdır, tıpkı daha dün Irak’ta, Libya'da, Afganistan'da, Suriye'de, Filistin'de olduğu gibi… 35 ülkede temsilciliği bulunan, barış, sevgi ve kardeşliği temel alan Uluslararası Aktivist Sanatçılar olarak, ABD’nin Venezuela’ya yönelik bu korsan saldırısını kınıyor, Maduro serbest bırakılıncaya kadar Venezuela halkının yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Bütün uluslar ve Birleşmiş Milletler, ABD’nin bu saldırısını durdurmak için derhal harekete geçmelidir. Bolivarcı Devlet Başkanı Nikolas Maduro ve eşi koşulsuz serbest bırakılmalıdır. Amerika, elini Venezuela’dan çek! En kısa zamanda, hemen şimdi… Uluslararası Aktivist Sanatçılar olarak, halkların kardeşliğini, barışı ve bağımsızlığı savunmaya devam edeceğiz! Emperyalizme, işgale ve her türlü dış müdahaleye karşı Bolivarcı Venezuela halkının yanındayız” diye konuştu.