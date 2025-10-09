Son Mühür- AİHM'ye itiraz süresinin dolmasına dakikalar kala iktidar kanadından Selahattin Demirtaş'la ilgili itiraz, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliyesine yönelik umutlara balta vurdu.

''AİHM’in Selahattin Demirtaş hakkındaki bağlayıcı kararını uygulamak yerine önceki gün yapılan itiraz, “Terörsüz ve Demokratik Türkiye” yolunda filizlenen umutlara gölge düşürmüştür.'' hatırlatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu,

''Bu adım, milyonlarca yurttaşın adalet beklentisini hiçe saymaktır. Sayın Demirtaş’ın tutukluluğunun devamı, Kürt meselesinin çözülme yoluna girmesinin ve silahlar yerine siyasetin güçlenmesinin önünde büyük bir engeldir.'' mesajı verdi.



Siyasetçilerin cezaevinde olmadığı bir ülke...



''İktidarın samimiyetinin ölçüsü, Sayın Demirtaş’ın özgürlüğünde düğümlenmektedir.'' diyen İmamoğlu,

''Selahattin Demirtaş’ın ve demokrasiyi savunan herkesin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

İnanıyoruz ki, ülkemiz milletin iradesi ve mücadelesiyle huzurlu günlere kavuşacak. Türkiye, siyasetçilerin cezaevinde olduğu bir ülke olmayacak.'' hatırlatmasında bulundu.