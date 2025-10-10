Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’yı ziyareti, tam 100 yıl sonra aynı heyecanla anıldı. Tarihi tren garında başlayan tören, kortej yürüyüşü ve anlamlı konuşmalarla Cumhuriyet coşkusuna dönüştü.

100 yıl sonra aynı gurur ve heyecan

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 100. yılı, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak Manisa’yı ilk ziyaretinin 100’üncü yılında düzenlenen törende, kent adeta Cumhuriyet ruhuyla birleşti.

Manisa Garı’nda gerçekleştirilen temsili karşılama törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Barosu Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej yürüyüşüyle Cumhuriyet Meydanı’na

Tören, Atatürk’ü Manisa’ya getiren trenin temsili karşılanmasıyla başladı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Ekibi, sunduğu halk oyunları gösterisiyle büyük beğeni topladı. Tren garından başlayan kortej yürüyüşü, vatandaşların yoğun ilgisiyle Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Meydanda düzenlenen törende, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunuldu.

“Cumhuriyete layık olmak için durmadan çalışacağız”

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin yalnızca bir ziyaret değil, bir dirilişin simgesi olduğunu vurguladı:“Bundan tam bir asır önce Atatürk, büyük bir yıkımın ardından küllerinden doğan Manisa’mıza geldi. Bu ziyaret, Manisa için yeni bir başlangıcın, umudun ve dirilişin ilanıydı.Bugün onun çizdiği yolda, 100 yıllık bir geçmişin gururu ve geleceğin sorumluluğu ile duruyoruz. Cumhuriyetimizi asla sahipsiz bırakmayacağız; bu emaneti sonsuza kadar yaşatacağız. Bizlere düşen görev, onun ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyete layık olmak için durmadan çalışmaktır.”

Atatürk’ün Manisa ziyareti canlandırıldı

Törenin devamında İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencisi Irmak Yurtsuz, “Atatürk Manisa’da” adlı şiiri seslendirdi.

Aynı okulun öğretmeni Mustafa Aday, Atatürk’ün Manisa ziyaretinde dönemin Belediye Başkanı tarafından yapılan karşılama konuşmasını, Tarih Öğretmeni Oğuz Buharalı ise Atatürk’ün o konuşmaya cevaben yaptığı tarihi konuşmayı okudu. Katılımcıların büyük ilgiyle takip ettiği tören, 100 yıl önceki duyguların aynı coşkuyla yeniden yaşandığı anlara sahne oldu.