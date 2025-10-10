Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Yusuf Atılgan Roman Ödülü” yarışmasında Gönül Çatalca, “Su Fırtınası” adlı eseriyle birinci oldu. Seçici Kurul Özel Ödülü ise “Velda’nın Ölümü” romanıyla İnci Aral’a verildi.

Manisa’da edebiyat dolu gece

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Manisalı yazar Yusuf Atılgan’ın adını yaşatmak, eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak ve yeni yazarları teşvik etmek amacıyla “Yusuf Atılgan Roman Ödülü”yarışmasını hayata geçirdi.

Bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya 104 roman katıldı. Seçici kurul değerlendirmesi sonucu, “Su Fırtınası” adlı romanıyla Gönül Çatalca birincilik ödülüne layık görüldü. İnci Aral, “Velda’nın Ölümü” adlı romanıyla Seçici Kurul Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Aral’ın eserinin, kültürel çatışmalar ve bireysel yabancılaşmayı bir kadın cinayeti üzerinden etkileyici biçimde işlemesiyle oy birliğiyle ödüle layık görüldüğü açıklandı.

“Bir kent, kültürle kent olur”

Ödül töreni, Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ahmet Ata Temiz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Özge İldem, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yusuf Atılgan’ın ailesi ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, konuşmasında edebiyatın kente kattığı değere dikkat çekti: “Yusuf Atılgan, bu şehrin en önemli kültürel miraslarından biridir. Bir kent, kültürle kent olur. Sanatçılarımızın isimlerini yaşatmak için bu ödülü düzenledik. Ayrıca İlhan Berk Şiir Ödülleri’ni de başlatacağız. Yusuf Atılgan Müzesi için de tüm imkânlarımızı seferber etmeye hazırız.”

Edebiyatın ustalarına saygı

Seçici Kurul üyeleri arasında yer alan Nedim Gürsel, Hidayet Karakul, Halil Şahan, Feyza Hepçilingirler ve Kemal Varol, Yusuf Atılgan’ın edebiyat mirasına vurgu yapan konuşmalar yaptı.

Atılgan’ın oğlu Mehmet Atılgan ise, yazarın yaşadığı evin müze haline getirilmesi fikrini katılımcılarla paylaştı.

Ödüller sahiplerini buldu

Törenin sonunda kazananlara ödülleri takdim edildi. Birinciliği kazanan Gönül Çatalca, yaptığı konuşmada duygularını şu sözlerle paylaştı: “Değerli yazar Yusuf Atılgan yaşamaya devam edecek. Bu projeyi başlatan rahmetli başkanımız Ferdi Zeyrek’e ve projeyi sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim.” Seçici Kurul Özel Ödülü’nü alan İnci Aral ise, Manisa’da geçirdiği yıllardan bahsederek kente ve jüriye teşekkür etti.