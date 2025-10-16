İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, Atatürk’ün Çanakkale Savaşı sırasında göğsünde taşıdığı ve hayatını kurtardığı cep saatinin izini sürmek üzere bir girişim başlattı. TÜSAD Başkanı Ahmet Kadri Aydın ile birlikte yürütülen çalışmada, söz konusu saatin Amerika'da olabileceği değerlendiriliyor.

Posta gazetesi yazarı Mustafa Bakacak, köşe yazısında şu ifadelere yer verdi: "Mustafa Kemal Atatürk’ü Çanakkale Savaşları sırasında 10 Ağustos 1915 tarihinde ölümden kurtardığı bilinen göğsündeki cep saatinin de izini sürecekler. Amerika’da olduğu düşünülen bu saat için girişimlerde bulunacaklar. Gündoğdu, World Watch Day Derneği ile de işbirliği yaparak saati bulup Türkiye’ye Türk halkına armağan etmek istiyor" Türkiye'de doğdu, İsviçre'de onaylandı Dr. Gündoğdu’nun teklifiyle 10 Ekim, “Dünya Saatçilik Günü” ilan edildi. İlk olarak İTO Meclisi tarafından kabul edilen öneri, Nisan 2025’te İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen saatçilik fuarında uluslararası onay aldı. World Watch Day organizasyonu, bu özel günün her yıl 10 Ekim’de kutlanacağını duyurdu.