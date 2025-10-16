Son Mühür - Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Cenaze törenine dair henüz açıklama yapılmadı. Usta oyuncu, bir ay önce 90. yaşını kutlamıştı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir? Kariyeri ve rol aldığı projeler

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğdu ve Türk tiyatrosu, sineması ile müziğine büyük katkılarda bulundu. Kariyerinde mimarlık, müzik, oyunculuk ve bürokrasi alanlarında önemli görevler üstlendi. Sanata Gaziantep Lisesi yıllarında, Molière’in Hastalık Hastası oyunundaki başrolüyle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladıktan sonra Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu’nda solist ile korist olarak görev yaptı. Tiyatroya Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda başladı, Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini besteledi. Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarına müzik yaptı. Sinema ve televizyon dünyasında ise İkinci Bahar dizisindeki Zülfikar Ağa ve Yabancı Damat’taki Memik Dede rolleriyle tanındı. Bürokrasi alanında ise İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 30 yıl mimar olarak çalıştı, Beşiktaş Belediyesi’nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev aldı ve emekli oldu. Ayrıca müzik alanında da birçok televizyon yapımının müziklerini besteledi; Umut, Ağıt ve Değirmen gibi filmlerde de imzası bulunan bir müzisyendi.