Son Mühür- Ekonomi programı çerçevesinde, ihracatçılara yönelik mevcut destek paketinin kefalet limiti iki katına çıkarıldı. Buna göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ tarafından sağlanan krediler için sunulan 10 milyar liralık kefalet limiti 20 milyar liraya yükseltildi.

e-İhracat yapanlara yeni paket

Yalnızca dijital platformlar üzerinden ihracat yapan firmalar da yeni destek kapsamına alındı. Türk Eximbank tarafından sağlanacak krediler için 500 milyon liralık kefalet limitine sahip yeni bir paket devreye sokulacak. Bu düzenleme, özellikle dijital ihracat yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Katılım firmalarına 4 milyar liralık destek

Katılım finansmanı prensiplerine göre faaliyet gösteren işletmeler için de yeni bir adım atıldı.

Bakanlık, 4 milyar lira kefalet limitli yeni bir destek paketinin başlatılacağını açıkladı. Bu sayede faiz hassasiyeti nedeniyle finansmana erişimde zorlanan firmaların likidite imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Ekonomi programında ihracat odaklı adımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mevcut ekonomi programı döneminde ihracatçılara yönelik çok sayıda destek uygulamasını devreye aldı. Eximbank sermaye artışı, reeskont kredi limitlerinin yükseltilmesi ve yeni kefalet sistemleri, bu dönemde öne çıkan düzenlemeler arasında yer alıyor.

“Reel sektörün her zaman yanındayız”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni destek paketlerinin tanıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada ihracatçıların ve reel sektörün yanında olduklarını vurguladı.

“İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Finansmana erişim kolaylaşacak

Yeni düzenlemelerle birlikte, özellikle küçük ve orta ölçekli ihracatçıların krediye ulaşımının hızlanması bekleniyor. Ekonomi yönetimi, bu adımlarla birlikte Türkiye’nin dış ticaret kapasitesini artırmayı ve ihracat gelirlerini sürdürülebilir biçimde büyütmeyi hedefliyor.