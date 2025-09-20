Son Mühür- ATA Parti İzmir İl Başkanı Sema Ünal, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) halkın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ve ana muhalefet sorumluluğunu yerine getiremediğini ifade etti. Ünal, yaptığı açıklamada, “CHP halkın gerçek gündeminden kopmuş durumdadır. Atatürk’ün mirasını taşıyan bir parti, bugün dar kadroculuğun ve çıkar çevrelerinin etkisi altında siyaseti şekillendiriyor” dedi.

Ekonomik sorunlar gündemin önünde olmalı

Ünal, Türkiye’nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını vurgulayarak fahiş fiyat artışları, düşük ücretler, emeklilerin yaşadığı zorluklar ve artan yoksulluğun halkın birincil gündemi olduğunu belirtti.

“Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, ana muhalefetin öncelikli gündemi olmalıydı. Ancak CHP’nin bu sorunları geri planda bıraktığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye başkanları odaklı siyaset eleştirisi

ATA Parti İzmir İl Başkanı, CHP yönetiminin gündemini halkın sorunlarından ziyade belirli belediye başkanları etrafında şekillendirdiğini söyledi.

“CHP Genel Başkanı ve kadrosu, yargı süreçleri bulunan bazı belediye başkanlarını ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı merkeze alarak siyaset yapıyor. Oysa benzer durumda çok sayıda iktidar belediye başkanı bulunuyor. Tüm enerjinin tekil isimler üzerinde harcanması, ana muhalefet görevini etkisiz kılıyor” dedi.

Ana muhalefet görevine dikkat çekildi

Ünal, CHP’nin bu yaklaşımının yalnızca kendi tabanında güven kaybına yol açmakla kalmadığını, Türkiye’de demokrasiyi de zayıflattığını kaydetti:

“Ana muhalefet, iktidarın hatalarını halka anlatmak, çözüm önerileri sunmak ve vatandaşın sesi olmakla yükümlüdür. CHP ise bu sorumluluğu unutarak, Atatürk’ün mirasından uzaklaşmıştır.”

ATA Parti’nin gündemi halkın sorunları

Sema Ünal, açıklamasını şöyle tamamladı:

“ATA Parti olarak biz, halkın gerçek sorunlarını merkeze alan, Cumhuriyetin değerlerine bağlı ve ana muhalefet görevini hakkıyla yerine getirecek bir yaklaşımı savunuyoruz. Türk milleti, sadece iktidardan değil, ana muhalefetten de sorumluluklarını yerine getirmesini beklemektedir.”