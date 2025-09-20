Son Mühür- Tüm Yerel-Sen İzmir 3 No’lu Şube, 7 Ekim 2025 tarihinde 3. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. Genel kurul öncesinde, Beyaz Listenin yönetim kurulu asil adayları belli oldu.

Sendikal ilkelere bağlı, katılımcı, şeffaf ve emek odaklı bir yönetim anlayışını savunan Tüm Yerel Sen Örgütlenme Sekreteri Onur Erdağ, yaptığı açıklamada Beyaz Liste’ye desteğini kamuoyuyla paylaştı.

Şube Başkan Adayı Ebru Tombak Akgül ve ekibinin; Sendikal demokrasiyi esas aldığını, hesap verebilir ve kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimsediğini, tüm üyelerin haklarını gözettiğini, eşitlikçi ve liyakat temelli bir çalışma düzenini hedeflediğini, vizyoner bir yaklaşımla göreve talip olduğunu vurgulayan Erdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm Yerel Sen, yerel yönetim emekçilerinin hak ve özgürlük mücadelesinde yıllardır kararlılıkla yol alan, emekten yana tavrıyla sendikal hareketin en önemli güçlerinden biridir. Belediye çalışanlarının insanca yaşam koşullarına kavuşması, iş güvencesi, eşit işe eşit ücret ve sendikal hakların geliştirilmesi için yürütülen bu mücadele, sadece bir sendikal faaliyet değil, aynı zamanda demokratik ve katılımcı bir toplum için verilen onurlu bir emek mücadelesidir.

Bu köklü mücadelenin bir parçası olan Tüm Yerel Sen İzmir 3 Nolu Şube, 07 Ekim 2025 tarihinde 3. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şubenin bir üyesi olarak oy kullanacağım bu önemli süreçte, Beyaz Listede yer alan Şube Başkan Adayı Dr. Ebru Tombak Akgül ve yol arkadaşlarını gönülden destekliyorum.

Bu genel kurul, yalnızca demokratik sendikal geleneğimiz açısından değil, aynı zamanda şube tarihinde bir ilke sahne olacak. Çünkü İzmir 3 Nolu Şube Başkanlığına ilk kez bir kadın aday çıkıyor. Tüm Yerel Sen’in eşitlikçi ve kapsayıcı değerleriyle birebir örtüşen bu gelişme, sendikal mücadelede kadın emeğinin ve temsiliyetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Dr. Ebru Tombak Akgül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde görev yapan bir hekim olarak, yıllardır emekçilerin sağlığına ve hak mücadelesine adanmış bir isim. Hem sağlık alanındaki deneyimi hem de sendikal dayanışmaya olan inancı, onu bu göreve güçlü bir aday yapıyor. Akgül’ün bilimsel bakış açısı, örgütlü mücadele konusundaki kararlılığı ve kapsayıcı liderlik anlayışı, şubemizin geleceği için umut verici bir yol haritası sunuyor.

Ayrıca yönetim kuruluna aday olan diğer arkadaşlarımız da sendikal mücadelenin emektarları. Pek çoğu iş yeri temsilciliği yapmış, Tüm Yerel Sen’in kuruluşundan tüzüğünün yazılmasına kadar her aşamasında emeği ve alın teriyle katkı koymuş tecrübeli emekçilerden oluşuyor. Bu birliktelik, hem geçmişten gelen deneyimi hem de geleceğe dair yenilikçi adımları aynı çatı altında buluşturan güçlü bir kadro anlamına geliyor.

Bu inanç ve kararlılıkla diyoruz ki: Beyaz Liste aydınlıktır! Emekten, eşitlikten ve dayanışmadan yana bu aydınlık yolun, 07 Ekim’de sandığa yansıyan iradeyle güçleneceğine ve Tüm Yerel Sen İzmir 3 Nolu Şube’yi daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum.“