Arıcılık, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olarak biliniyor. Ancak son dönemde bu meslek sadece geleneksel bir uğraş olmaktan çıkıp ciddi bir gelir kapısına dönüştü. Pandemi sonrası doğaya yönelen birçok kişi, arıcılığı artık bir yatırım olarak görmeye başladı.

Eskiden “dede mesleği” olarak anılan bu iş, bugün mühendisinden emeklisine kadar geniş bir kesimin ilgisini çekiyor. Doğru yöntemlerle yapıldığında ise kazanç rakamları dikkat çekiyor.

Kovan sayısı arttıkça kazanç katlanıyor

Arıcılıkta gelir, kovan sayısına göre değişiyor. Küçük ölçekli başlayanlar için bu iş genellikle ek gelir sağlıyor.

Hobi amaçlı 5 ila 10 kovanla çalışan bir kişi aylık ortalama 5 bin ile 9 bin TL arasında gelir elde edebiliyor.

Kovan sayısı 40-50 seviyesine çıktığında ise tablo değişiyor. Bu noktada aylık kazanç 30 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor.

Profesyonel düzeyde, yani 100 ve üzeri kovana sahip işletmelerde ise aylık gelir 80 bin TL’den başlayıp 120 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Bu seviyede artık kişi kendi markasını oluşturuyor ve satışlarını doğrudan yapıyor.

Gelir gider dengesi netleşti

Arıcılıkta en dikkat çeken noktalardan biri de yüksek kâr marjı.

Bir kovanın yıllık maliyeti yaklaşık 3 bin ile 4 bin TL arasında değişiyor. Bu giderler arasında besleme, ilaçlama ve nakliye yer alıyor.

Aynı kovanın yıllık geliri ise 15 bin ile 20 bin TL civarında. Bu gelir sadece baldan değil, aynı zamanda polen ve propolis gibi ürünlerden de sağlanıyor.

Net kâr ise kovan başına 12 bin ile 16 bin TL arasında değişiyor. Doğru yönetildiğinde yüzde 75 ila 80 arasında bir kâr oranı elde edilebiliyor.

Yan ürünler kazancın anahtarı oldu

Uzmanlara göre arıcılıkta asıl kazanç sadece baldan gelmiyor. Yan ürünler bu işin en önemli gelir kaynağı haline gelmiş durumda.

Arı sütü, gram bazında değerlendirildiğinde oldukça yüksek fiyatlara satılıyor. 100 kovanlık bir işletmede yıllık 150 bin ile 200 bin TL arasında ek gelir sağlanabiliyor.

Propolis ve polen ise özellikle son yıllarda artan talep sayesinde hızlı satılan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünler, işletmenin günlük nakit akışını destekliyor.

Bahar aylarında yapılan ana arı ve oğul satışı da arıcılar için önemli bir ek kazanç oluşturuyor.

Başlangıç maliyeti düşündürüyor ama geri dönüş hızlı

Arıcılığa başlamak isteyenler için ilk yatırım maliyeti ortalama seviyelerde.

5 adet arılı kovan ve temel ekipmanlar için yaklaşık 35 bin ile 45 bin TL arasında bir sermaye gerekiyor.

İlk yılın sonunda yatırımın büyük bir kısmı geri alınabiliyor. İkinci yıl itibarıyla ise işletme tamamen kâra geçiyor.

Bu nedenle birçok kişi için arıcılık, kısa sürede kendini amorti eden bir iş olarak görülüyor.

Riskler göz ardı edilmemeli

Her işte olduğu gibi arıcılıkta da bazı riskler bulunuyor.

Yanlış pazarlama stratejisi, kazancı ciddi şekilde düşürebiliyor. Balın toptan satılması durumunda kâr oranı yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyebiliyor.

Ayrıca hastalıklar ve yanlış ilaçlama, arı kayıplarına neden olabiliyor. Bu da ciddi sermaye kaybı anlamına geliyor.

İklim şartları da önemli bir etken. Kurak geçen sezonlarda bal üretimi yarıya kadar düşebiliyor.