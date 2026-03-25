Evlerde sık kullanılan halı ve paspasların yeterince temizlenmemesi, uzmanlara göre küf ve alerjen oluşumunu artırarak sağlığı tehdit ediyor.

Ev içinde en çok temas edilen eşyaların başında gelen halı, kilim ve paspaslar hakkında dikkat çeken bir araştırma paylaşıldı. Buna göre, düzenli temizlenmeyen bu yüzeyler zamanla küf, mantar ve çeşitli alerjenler için uygun bir ortam haline geliyor. Özellikle nemi tutma özelliği olan bu ürünlerin, kış aylarında daha fazla risk oluşturduğu ifade ediliyor.

Beklendiği kadar sık temizlenmiyor

Kleen-Tex Home tarafından paylaşılan veriler, kullanıcı alışkanlıklarının bu konuda yeterli olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre insanların yüzde 62’si halı ve kilimlerini ayda en az bir kez yıkamıyor. Her üç kişiden biri ise bu eşyaları ortalama beş ayda bir temizlediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre bu durum, özellikle ısıtma sistemlerinin aktif olduğu dönemlerde daha da riskli hale geliyor. Islak ayakkabılar, yetersiz havalandırma ve nem gibi etkenler, halıların derinliklerinde gözle görülmeyen küf oluşumuna neden olabiliyor. Bu durum çoğu zaman farkedilmiyor ve zamanla büyüyebiliyor.

Sağlık üzerinde etkisi göz ardı ediliyor

Halı ve paspaslarda biriken küf ve alerjenlerin, solunum yollarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür birikimlerin özellikle mevcut alerjileri tetikleyebileceğini vurguluyor.

Çocuklar, yaşlılar ve hassas bünyeye sahip bireyler için bu risk daha yüksek görülüyor. Ev ortamında fark edilmeden oluşan bu durum, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle düzenli temizlik konusu önemini koruyor.

Uzmanlardan temizlik önerisi

Uzmanlar, ev hijyeninin korunması için bazı basit ama etkili adımlar öneriyor. Buna göre halı ve kilimlerin haftada en az bir kez elektrik süpürgesiyle temizlenmesi gerekiyor. Süpürme işleminden önce mümkünse dışarıda silkelenmesi de tavsiye ediliyor.

Ayrıca ayda bir kez 40 derece ve üzeri sıcaklıkta yıkanması önerilen bu ürünlerin, yıkama sonrasında tamamen kuruduğundan emin olunması gerekiyor. Nemli bırakılan yüzeylerin, küf oluşumu açısından risk taşıdığı ifade ediliyor.

Risk küçümsenmemeli

Evlerde sıradan görülen halı ve paspasların, aslında ciddi bir hijyen unsuru olduğu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, düzenli temizlik alışkanlığının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü küçük gibi görünen bir detay, zamanla daha büyük sorunlara yol açabiliyor.