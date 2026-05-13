İzmir’in resmi olarak kaç köyü var sorusunun cevabı sürpriz olabilir: TÜİK ve resmi kayıtlara göre İzmir’in köy sayısı şu an sıfır. 30 ilçeden oluşan kentte toplam 1.299 mahalle bulunuyor; eskiden köy olan tüm yerleşimler bu rakamın içinde.

İzmir’in köyleri neden kalmadı?

6 Aralık 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 sayılı kanun, idari coğrafyayı baştan aşağı değiştirdi. Bu yasayla 13 yeni büyükşehir kuruldu, ayrıca daha önceden büyükşehir statüsünde olan İzmir başta olmak üzere 14 ilin sınırları il mülki sınırlarına genişletildi.

Sonuçta İzmir’e bağlı ilçelerin sınırları içinde kalan tüm köyler ve belediyeler tüzel kişiliğini kaybetti. Köyler mahalle olarak, belediyeler de aynı isimle tek bir mahalle olarak bağlı oldukları ilçe belediyesine katıldı. Yani yasal olarak “İzmir’de köy yok” demek doğru.

Köyden mahalleye geçiş ne anlama geliyor?

Eski köylerin yapısı tamamen değişmedi, ama statüsü değişti. Muhtarlık sistemi devam ediyor; sadece artık köy muhtarı değil, mahalle muhtarı. Hizmetler ise ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi üzerinden veriliyor.

Birgi, Şirince, Sığacık, Bademli ve Yağcılar gibi karakteristik kırsal yerleşimler hâlâ ismen köy gibi anılıyor. Halk da gündelik dilde “köy” demeye devam ediyor. Bu yüzden turizm rehberlerinde, gezi yazılarında ve sosyal medyada “İzmir köyleri” ifadesi sıkça karşımıza çıkıyor.

Halk arasında köy denilen yerler hangileri?

Şirince Selçuk’a, Birgi ise Ödemiş’e bağlı. İkisi de UNESCO geçici listesinde, tarihi sivil mimarisiyle ünlü. Sığacık Seferihisar’da bir kıyı yerleşimi, Cittaslow projesinin sembolü olan yerlerden.

Karaburun’daki Mordoğan, Urla’daki Yağcılar, Dikili’deki Bademli, Bergama’nın Kozak Yaylası’ndaki köyler ve Foça’ya bağlı Yenibağarası gibi onlarca mahalle, idari olarak mahalle olsa da köy kimliğini koruyor. Bu yerler, Ege’nin geleneksel taş evleri, zeytin bahçeleri, üzüm bağları ve yöresel mutfağıyla yaşamaya devam ediyor.

İzmir’in idari yapısı son durum nedir?

İzmir’de toplam 30 ilçe var. TÜİK 9 Şubat 2026 verilerine göre 1.299 mahalle bulunuyor. İl nüfusu 4 milyon 504 bin 185, yüzölçümü ise yaklaşık 11.892 kilometrekare. Kilometrekareye 379 kişi düşüyor.

En kalabalık ilçesi 520 binle Buca, en az nüfuslu ilçesi ise 11 bin 904 ile Beydağ. Nüfusu en hızlı artan ilçe yüzde 4,59 oranıyla Seferihisar. Yani “köy” kavramı yasal olarak ortadan kalkmış olsa da, İzmir’in kırsal dokusu farklı bir formda yaşamayı sürdürüyor.