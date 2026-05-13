İzmir’in tatil ilçeleri arasında Çeşme, Foça, Karaburun, Urla, Seferihisar, Dikili, Aliağa, Güzelbahçe, Menderes (Gümüldür-Özdere) ve Selçuk öne çıkıyor. Her biri kendine has bir hava sunuyor; biri kalabalık ve eğlenceli, diğeri sessiz ve doğayla iç içe.

Çeşme ve Urla yarımadası

Çeşme, İzmir’in tartışmasız favorisi. Alaçatı, Ilıca, Altınkum, Pırlanta ve Aya Yorgi koylarıyla 30 kilometrelik kıyı şeridine sahip. Sole Mare, Babylon, Paparazzi gibi beach club’lar gündüz keyfini geceye taşıyor. Alaçatı’nın taş evleri, butik otelleri ve rüzgâr sörfü ise ayrı bir hikâye.

Urla, Çeşme’nin kalabalığından uzak alternatif. 40 kilometrelik sahil hattı, 12 küçük ada ve cumbalı taş evleriyle sakin tatil arayanların adresi. Şarap rotası olarak da yükselişte; butik üreticilerin bağları arasında yapılan tadımlar Urla’nın imzası oldu.

Foça ve kuzey sahili

Foça, İzmir’in 70 kilometre kuzeyinde, taş evleri ve dar sokaklarıyla bir tablo gibi. SİT alanı koruması altında olduğu için yapılaşma sınırlı. Eski Foça ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılıyor; tarihi doku Eski Foça’da, yazlık hayatı ise Yeni Foça’da. Tekne turlarında hâlâ Akdeniz fokuna rastlamak mümkün.

Dikili, İzmir’in en kuzey ucu; Midilli karşısında turkuaz suları ve Kalem Adası’yla biliniyor. Aliağa ise İZBAN ile kolayca ulaşılan, Polis Plajı ve mavi bayraklı kıyılarıyla günübirlik kaçışlar için ideal.

Karaburun ve Seferihisar

Karaburun, İzmir’in en küçük ve en az nüfuslu ilçesi. El değmemiş koyları, Mordoğan beldesi ve Mimoza, Bodrum, Boyabağı, Kaynarpınar gibi plajlarıyla dalış severlerin gözdesi. Akdeniz foku üreme alanı olarak koruma altında, bu yüzden doğası bozulmamış kalabilmiş.

Seferihisar, Türkiye’nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanını alan ilçe. 49 kilometrelik sahil şeridiyle 13 mavi bayraklı plaja sahip; bu rakam Türkiye rekoru. Sığacık, Akkum, Akarca ve Ekmeksiz plajları öne çıkıyor. Sığacık’ın pazar günleri kurulan organik pazarı ve Teos Antik Kenti de bonus.

Menderes ve Selçuk hattı

Menderes ilçesine bağlı Gümüldür ve Özdere, satsuma mandalina bahçeleriyle ünlü sahil beldeleri. İnce kumlu plajları, taze deniz ürünleri sunan kıyı restoranları ve uygun fiyatlı konaklamalarıyla aile tatili için pratik.

Selçuk, denize kıyısı bulunan en güney ilçe. Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ve Şirince köyüyle kültür turlarının kalbi. Pamucak Plajı uzun kumsalıyla rüzgâr sörfü severlere hitap ediyor. Güzelbahçe ise şehir merkezine en yakın sahil rotası; Maltepe ve Yalı’daki halk plajları ücretsiz hizmetleriyle her bütçeye uygun.