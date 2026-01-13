Altın S1 sertifikası, fiziki altına sahip olmadan altın fiyat hareketlerinden kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için önemli bir araç. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler, piyasada büyük bir düzeltmeye işaret ediyor. Peki, bu düşüşün sebepleri neler ve yatırımcılar nasıl etkilenecek?

Satış baskısı fiyatı taban seviyeye çekti

Altın S1 sertifikasındaki düşüşün en önemli nedeni, satış tarafında biriken yüksek emirler olarak gösteriliyor. Piyasa verilerine göre, toplamda 26 milyon sertifika satışta beklerken, yaklaşık 16 bin satış emri bulunuyor. Bu yoğun satış baskısı, fiyatın 90,91 TL gibi düşük bir seviyeye gerilemesine neden oldu.

Uzmanlar, Altın S1 sertifikasının spot gram altın fiyatına kıyasla uzun süredir yüksek primle işlem görmesinin, piyasalarda böyle bir düzeltme ihtiyacını doğurduğunu belirtiyor. Sertifikanın arzının sabit olması ve fiziki altına dönüşüm sürecindeki operasyonel kısıtlar, bu düşüşü daha belirgin hale getiriyor.

Altın S1 nedir ve nasıl çalışır?

Altın S1, bankalar ve aracı kurumlar üzerinden alınıp satılabilen dijital bir yatırım aracı. Yatırımcılara fiziki altın taşımak veya saklamak gibi operasyonel yükleri ortadan kaldırırken, altın fiyatındaki değişikliklerden doğrudan kazanç ya da zarar sağlama imkanı sunuyor.

Sertifika, gram altın üzerinden değerleniyor ve teorik olarak gram altın fiyatına endeksli. Ancak prim ve piyasa dinamikleri nedeniyle spot altın fiyatından farklı seviyelerde işlem görebiliyor. İşte bu noktada yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Gram altın fiyatları güncel durum

12 Ocak 2026 itibariyle gram altın fiyatları şu seviyelerde:

Alış: 6.335,93 TL

Satış: 6.336,70 TL

Diğer altın türlerinde ise fiyatlar şöyle:

Çeyrek Altın Alış: 10.168,66 TL / Satış: 10.400,59 TL

Yarım Altın Alış: 20.273,76 TL / Satış: 20.801,19 TL

Bu fiyatlar, Altın S1 sertifikasının gram altına karşılık gelen değerini anlamak için yatırımcılara önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Piyasa yapıcılar da durumu kurtaramıyor

Piyasa yapıcıların sağladığı likiditeye rağmen, yaşanan yoğun satış baskısının fiyatı tek başına dengelemesi mümkün olmuyor. Özellikle sertifikanın arzının sabit olması ve fiziki altına dönüşüm sürecindeki operasyonel zorluklar, bu durumu daha da zorlaştırıyor.

Yatırımcılar için bu durum hem risk hem de fırsat anlamına geliyor. Uzmanlar, Altın S1 sertifikasına yatırım yapmak isteyenlerin spot altın fiyatlarını yakından takip etmesi ve prim farkını göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor. Piyasada yaşanan bu düzeltme hareketi, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için yeni pozisyon alma fırsatı sunabilir.