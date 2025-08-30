Trabzonspor, genç yeteneklere yatırım yapma stratejisi kapsamında Gambiyalı orta saha oyuncusu Assan Bojang’ı kadrosuna katarak lisans işlemlerini tamamladı. 2007 doğumlu futbolcu, kısa sürede teknik ekibin beğenisini kazanarak bordo-mavili ekibin geleceğe yönelik planlarında yer edindi. Peki, Assan Bojang kimdir, nereli ve kariyeri nasıl şekilleniyor? İşte detaylar.

Assan Bojang’ın hayatı ve kökeni

Assan Bojang, 2007 yılında Gambiya’da doğdu. 18 yaşında olan genç futbolcu, aslen Gambiyalı ve futbola Gambiya’nın Esohna Academy takımında başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Bojang, dinamik oyun tarzı, fiziksel gücü ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Genç yaşına rağmen yetenekleriyle scout ekiplerinin radarına giren Bojang, Trabzonspor’un Afrika pazarına yönelik transfer politikası kapsamında keşfedildi. Kulüp, Bojang’ı uzun vadeli bir yatırım olarak görerek 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzaladı.

Trabzonspor’a transfer süreci

Trabzonspor, Assan Bojang’ı geçtiğimiz haftalarda Gambiya’nın Esohna Academy takımından transfer etti. Ağustos ayının başında Trabzon’a gelen genç oyuncu, bordo-mavili ekibin U19 takımı ile deneme antrenmanlarına katıldı. Teknik Direktör Eyüp Saka’nın yönetiminde gerçekleştirilen bu süreçte Bojang, performansıyla teknik ekibin beğenisini kazandı. Saka’nın olumlu raporu üzerine kulüp yönetimi, Bojang ile profesyonel sözleşme imzalama kararı aldı. Lisans işlemleri tamamlanan 18 yaşındaki orta saha, Trabzonspor’un altyapısında forma giymeye başladı. Bojang, kulübün Afrika’dan genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kariyer hedefleri ve potansiyeli

Assan Bojang, Trabzonspor’un geleceğe yönelik yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Kulüp, Bojang’ın potansiyelini yüksek buluyor ve doğru gelişim planıyla hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli bir değer yaratabileceğine inanıyor. Genç oyuncunun, Trabzonspor U19 takımında göstereceği performansla A takıma yükselme şansı elde etmesi bekleniyor. Bojang’ın transferi, Trabzonspor’un geçmişte denemeye aldığı bazı Afrikalı oyuncuların beklentileri karşılayamaması sonrası daha titiz bir scout çalışmasının sonucu olarak görülüyor. Eğer başarılı bir gelişim süreci geçirirse, Bojang’ın Trabzonspor tarihinde ilk Gambiyalı profesyonel futbolcu olarak kayıtlara geçmesi öngörülüyor.