Son Mühür/ Osman Günden- Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine yeniden Sergen Yalçın’ı getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, 2026-2027 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlıların başında olacak.

Resmi açıklama KAP’a yapıldı

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.”

Sergen Yalçın ikinci kez Beşiktaş’ın başında

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulüpte ikinci kez teknik direktörlük görevini üstlenmiş oldu. Daha önce 2020 yılında göreve gelen Yalçın, Beşiktaş’ta büyük bir başarıya imza atmıştı.

İlk dönemde çifte kupa zaferi

Yalçın, Beşiktaş’taki ilk döneminde hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası zaferi yaşayarak kulüp tarihine geçti. Taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Yalçın’ın dönüşü, camiada büyük bir heyecan yarattı.

Solskjaer dönemi kısa sürdü

Beşiktaş, sezon başında göreve getirilen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını kısa süre önce ayırmıştı. Yönetim, takımın geleceğini yeniden Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Sergen Yalçın’a emanet etti.