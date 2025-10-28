Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı Uykucu filminin galası, dün akşam İstanbul’da sinema ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.

Filmin oyuncu kadrosu, yönetmeni Can Ulkay ve senaristi Kubilay Tat da galada basının karşısına çıktı. Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri ise Ulusoy’un sevgilisi Aslıhan Malbora oldu. Güzel oyuncu, partnerine destek olmak için galaya katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Aslıhan Malbora’dan kalpli destek paylaşımı

30 yaşındaki başarılı oyuncu Aslıhan Malbora, galadan çekilen bir kareyi kalp emojisiyle sosyal medya hesabında paylaşarak sevgilisi Çağatay Ulusoy’a destek verdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, “sessiz ama anlamlı destek” yorumlarında bulundu.

Ulusoy’dan sevgilisine jest

Geçtiğimiz hafta Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora’nın başrolünde yer aldığı Eşyanın Tabiatı adlı tiyatro oyununu en ön sıradan izleyerek dikkat çekmişti. Oyunun ardından kulise giden ünlü oyuncu, Malbora’ya tebriklerini iletmişti.

İkilinin bu karşılıklı destek jestleri, magazin dünyasında “en uyumlu çiftlerden biri” olarak değerlendirilmesine neden oldu.

“Kübra” setinde başlayan aşk

Ulusoy ve Malbora, Netflix yapımı Kübra dizisinin setinde tanıştı. Başlangıçta dostane başlayan ilişkilerinin zamanla aşka dönüştüğü ve uzun süredir uyumlu bir ilişki sürdürdükleri biliniyor. Çift, özel hayatlarını kameralar önünde yaşamamayı tercih etse de, zaman zaman birbirlerine verdikleri küçük desteklerle gündeme geliyor.