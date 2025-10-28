Son Mühür- Son dönemde sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Songül Karlı, daha önce yaptığı açıklamada “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi üç kere küçülttürdüm. Hala elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. Dördüncü operasyon kapıda” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklaması, takipçileri arasında büyük yankı uyandırmıştı.

“Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım”

Karlı, estetik iddialarına yanıt verirken mizahi bir dille, “Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum” demişti. Ünlü isim, bu sözleriyle doğal görünüm iddiasını yinelemişti.

Sosyal medya pozuna yorum yağdı

Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Songül Karlı, sosyal medya hesabından boydan bir fotoğraf paylaştı. Fit vücudu ve kıvrımlarını ön plana çıkardığı pozu kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçileri arasında “Kalçanı da mı yaptırdın?”, “Songül Kardashian oldun”, “Kendinle çok oynadın” gibi yorumlar öne çıktı.

Dudak ve kol operasyonu geçirmişti

Geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatan Karlı’nın, aynı dönemde kalça estetiği de yaptırdığı iddia edilmişti. Ancak Karlı, bu iddiaları hiçbir zaman doğrulamadı.