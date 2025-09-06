Son Mühür - Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile evli olan Aslıhan Doğan Turan, geçen gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Parmaklarındaki 5 karatlık pırlanta yüzük, büyük ilgi topladı. Göz alıcı bu yüzüğün fiyatının yaklaşık 3 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Gündem olan röportaj için ne dedi?

Öte yandan, Aslıhan Doğan Turan’ın eşi Arda Turan’ın, Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile Shakhtar Donetsk’in medya kanalına verdiği röportaj sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Röportaj sırasında Arda Turan’ın sunucuyla göz teması kurmaktan kaçınması ve gergin tavırları dikkat çekmişti. Magazin muhabirlerinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, “Çok tatlı biri kendisi. Tanıdım, gördüm; gerçekten çok şeker. Üstelik evli, umarım onlara da saygısızlık olmamıştır” dedi. “Arda Bey’le bu konuyu konuştunuz mu?” sorusuna ise, “Hiç konuşmadım, komik buluyorum” şeklinde yanıt verdi.