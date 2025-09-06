Son Mühür/Merve Turan- Survivor 2025 yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Almeda Baylan, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Geçirdiği estetik operasyonlar ve yaşadığı trafik kazasının ardından şimdi de evliliğini sonlandırma kararı aldı.

Ayrılık kararı Survivor öncesine dayanıyor

Baylan, gözyaşları içinde paylaştığı videoda, boşanma kararının Survivor öncesine dayandığını belirtti. “Yarışmaya katılmadan önce boşanma kararı almıştık. Ancak ilişkiye bir şans vermek için geri adım attım. Yarışmadan sonra denedim ama olmadı” ifadelerini kullandı. Ünlü isim, kararını 18 Eylül’de resmen hayata geçireceğini açıkladı.

Ercan Baylan hakkında çarpıcı iddialar

Almeda Baylan, eşine dair dikkat çeken iddialarda da bulundu. Baylan, Ercan Baylan’ın fan hesaplarına müdahale ettiğini, özel hayatlarına dair uygunsuz yorumlarda bulunduğunu ve sürekli taleplerde bulunduğunu öne sürdü.

“Fan hesabıma yazıyor, fotoğraflarla ilgili müdahalelerde bulunuyor ve özel hayatımıza dair sürekli isteklerde bulunuyor. Bunu hak etmedim, talepleri hiç bitmedi” dedi.

Yeni hayata hazırlık

Boşanmanın ardından yeni bir başlangıç yapacağını söyleyen Baylan, evi terk edeceğini ve yurt dışında yaşamayı da düşündüğünü ifade etti. “18 Eylül’de boşanıyorum, az kaldı. Evden ayrılacağım ve yeni bir hayata başlayacağım. Bu süreci hak etmedim” açıklamasında bulundu.