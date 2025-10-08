Son Mühür- Oyuncu Aslı Bekiroğlu, kariyerinde yeni bir adım atarak ilk kez tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, “Sil Baştan” adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak olmanın heyecanını prömiyer öncesinde paylaştı.

“Hayatımı bu oyuna göre planladım”

İki aydır yoğun bir prova süreci yürüttüklerini belirten Bekiroğlu, hazırlık sürecinin hayatındaki öncelik haline geldiğini söyledi. Oyuncu, “Hayatımı buna göre planladım. Sahneye layık olmayı umuyorum. Seyirci karşısına henüz çıkmadık ama elim ayağım titriyor. Umarım altından kalkabilirim. Tiyatro, diziye göre çok daha zor” ifadelerini kullandı.

Prömiyer heyecanı dorukta

“Sil Baştan” oyunu, Aslı Bekiroğlu’nun tiyatro sahnesindeki ilk deneyimi olacak. Oyuncu, prömiyer öncesinde duygularını paylaşırken hem heyecanlı hem de iddialı bir görüntü sergiledi.

“Bana erkek sormayın”

Son dönemde özel hayatıyla da gündemde olan Bekiroğlu, rapçi Uğurcan Günay ile üç ay süren ilişkisinin geçtiğimiz ay sona erdiği yönündeki sorular üzerine kısa konuştu. Oyuncu, “Bana erkek sormayın” diyerek özel yaşamına dair yorum yapmaktan kaçındı.