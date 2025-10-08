İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aralarında İrem Derici, Hadise, Kubilay Aka, Ziynet Sali, Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Dilan ve Engin Polat gibi çok sayıda ünlü ismin bulunduğu 19 kişi hakkında “yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldı. Soruşturma kapsamında kimse hakkında gözaltı kararı bulunmadığı, işlemlerin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

Avukat Horoz: “Bu bir gözaltı değil, ifade ve test süreci”

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, yaşanan sürecin “gözaltı” olmadığını vurguladı. Horoz, “Bu bir gözaltı değil. Müvekkillerim ifadeye çağrıldı, kan ve kıl testi verecekler. Zaten daha önce de test verdiler ve tüm sonuçları temiz geldi” açıklamasını yaptı.

Horoz, ifadelerin kısa sürdüğünü belirterek, “Sadece üç-dört soru soruldu. Şu anda herhangi bir gözaltı durumu yok, ifadelerini tamamladılar. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor” ifadelerini kullandı.

“İhbar var denildi ama içeriği paylaşılmadı”

Soruşturmanın bir ihbar üzerine başlatıldığı iddialarına da değinen Horoz, ihbarın içeriğine dair bilgi verilmediğini söyledi.

“İhbar olduğu yönünde bir bilgi var ama içeriğiyle ilgili bize hiçbir açıklama yapılmadı. Bu nedenle soruşturmanın hangi dayanağa göre yürütüldüğünü anlamak mümkün değil” dedi.

“Test sonuçları temiz, gerekirse tekrar veririz”

Horoz, Dilan ve Engin Polat’ın uyuşturucu madde kullanmadıklarının bilimsel raporlarla sabit olduğunu vurguladı.

“Müvekkillerim daha önce de kan, idrar ve saç testi verdiler, tamamı temiz çıktı. Buna rağmen biz yeniden test vermeye hazırız. Bu durumu da ifade sırasında özellikle beyan ettik” ifadelerini kullandı.

Horoz, Polat çiftinin süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünü belirterek, “Biz kendi talebimizle yeniden test verilmesini istedik. Bu, müvekkillerimin bu konuda ne kadar net ve açık olduklarının göstergesidir” dedi.

“Herhangi bir gözaltı veya suçlama yok”

Avukat Horoz, kamuoyunda dolaşan “gözaltı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını da söyledi: “Müvekkillerim açısından böyle bir durum söz konusu değil. Şu anda sadece ifade süreci tamamlandı. Yasaklı madde kullandıkları yönünde bir delil yok, aksine test sonuçlarıyla temize çıkmış durumdalar.”

Destek için ünlü isimler karakola geldi

Soruşturma sürecinde, bazı ünlülerin arkadaşlarına destek olmak amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na geldiği görüldü.

Avukat Horoz, müvekkillerinin moralinin iyi olduğunu belirterek, “Biz hukuka güveniyoruz, sürecin sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına eminiz” dedi.