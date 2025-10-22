EuroLeague’de mücadele eden Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025’ten itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabileceğine dair gündeme gelen haberlerle ilgili ortak bir açıklama yayımladı.

“Herhangi bir oylama yapılmadı”

İki kulübün imzasını taşıyan açıklamada, 21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından yapılan gayri resmi toplantının detaylarına yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“EuroLeague’de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.

21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.”

Kulüpler, söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmadığını vurguladı.

“Toplantının ardından EuroLeague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve EuroLeague CEO’su Paulius Motiejunas’ın açıklamalarında, karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da, söz konusu toplantıda yalnızca konunun takibi kararı alınmıştır.”

“Olumsuz görüşlerimizi açıkça dile getirdik”

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, İsrail takımlarının kendi sahasında oynamasına yönelik olası karara olumsuz yaklaştıklarını belirtti.

“Anadolu Efes Spor Kulübü ve Fenerbahçe Beko, konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla paylaşmıştır.”

İki kulüp, bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarıyla iletişim halinde olduklarını ve görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.