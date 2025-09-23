Son günlerde basında yer alan “Kuşadası Belediyesi’nin su aboneliklerinde kesinti yapıldığı” yönündeki haberler üzerine açıklama yapan ASKİ, iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hukuka uygun şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulandı.

16 aydır düzenli borç bildirimi yapıldı

ASKİ, Kuşadası Belediyesi’nin uzun süredir ödenmeyen faturaları bulunduğunu hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

23 Mayıs 2024’ten itibaren 16 ay boyunca düzenli olarak borç bildiriminde bulunuldu.

Belediyeden faturaların ödenmesi talep edildi.

Ancak buna rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı.

“Tek bir su kesintisi yapılmadı”

ASKİ, vatandaşların mağdur olmaması için hiçbir su kesintisi yapılmadığını özellikle vurguladı.

Açıklamada, “Anılan tarihten bu yana Kuşadası Belediyesi’ne ait aboneliklerden herhangi birinde tek bir su kesintisi yapılmamıştır. Su hizmeti verilmeye devam edilmektedir” denildi.

Borç 14,7 milyon TL’ye ulaştı

ASKİ’nin verilerine göre, Kuşadası Belediyesi’nin toplam borcu 23 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 14 milyon 735 bin TL oldu.

ASKİ, diğer kamu kurumları ve 683 bin abonenin aksine Kuşadası Belediyesi’nin ödemelerde ısrarla direnç gösterdiğini belirtti.

“Kamu zararı oluşturmaktan vazgeçin”

Açıklamanın sonunda, Kuşadası Belediyesi’ne çağrıda bulunuldu:

“Tüm kamu kurumları ve yüz binlerce abonemiz gibi alınan hizmetin bedeli ödenmelidir. Kamu zararına neden olmamak için Kuşadası Belediyesi de üzerine düşeni yapmalıdır.”