Son Mühür- Güney Kore yapımı “Queen of Tears” dizisinden uyarlanan romantik dram türündeki “Aşk ve Gözyaşı”, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen son haftalarda izlenme oranlarında düşüş yaşadı. Reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalması, dizinin geleceği hakkında “final kararı alındı” iddialarını gündeme taşıdı.

Final söylentileri yalanlandı

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialara karşı yapım ekibi, dizinin özellikle yurt dışı satışlarında büyük ilgi gördüğünü belirterek yayın hayatına devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, “Aşk ve Gözyaşı’nın final yapacağı yönündeki söylentiler asılsızdır” açıklamasında bulundu.

Yönetmenden sonra senarist de değişti

Reytinglerdeki düşüşün ardından kısa süre önce yönetmen koltuğunda değişikliğe gidilen dizide şimdi de senarist değişikliği yaşandı. Yeni kalem arayışıyla birlikte sette kısa süreli bir belirsizlik oluştu. Bu süreçte senaryonun yeniden yapılandırılmasına karar verildi.

Yeni bölüm bir hafta ertelendi

Senarist değişikliğinin ardından dizinin yeni bölümü bir hafta ileriye alındı. Bu gelişme, izleyiciler arasında “Aşk ve Gözyaşı bitiyor mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

“Final yok, devam ediyoruz”

Sosyal medyada artan söylentiler üzerine dizinin resmî hesabından yapılan açıklamada, “Dizimizin final yapacağına dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı, sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.