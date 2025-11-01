Son Mühür- Yönetmen ve senarist değişikliğiyle gündeme gelen “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde bir ayrılık yaşandı. O3 Medya ve Dass Yapım imzalı dizide Berk Cankat, altıncı bölüm itibarıyla projeye veda etti.

Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı yapımda Cankat, Meyra’nın (Hande Erçel) eski sevgilisi Ercan karakterine hayat veriyordu.

Ercan karakterinin ölümü hikayeyi değiştirecek

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ercan karakterinin hikayedeki ölümü dizideki dengeleri tamamen değiştirecek.

Bu gelişme, Selim (Barış Arduç) karakterinin hayatında yeni bir dönemin başlamasına zemin hazırlayacak.

Senarist ve yönetmen değişikliğinin ardından hikâyenin gidişatında da önemli dönüşümler yaşanması bekleniyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

“Aşk ve Gözyaşı” dizisi, romantik drama türündeki güçlü hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadroda Şenay Gürler, Senan Kara, Feri Baycu Güler ve Kubilay Tuncer gibi usta isimler de yer alıyor.

Yeni yönetmen ve senarist etkisi merak konusu

Yapım ekibinde yaşanan değişikliklerin ardından dizinin yeni yönünün nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Özellikle Selim ve Meyra karakterleri arasındaki duygusal çatışmanın, Ercan’ın vedası sonrası farklı bir boyuta taşınacağı tahmin ediliyor.