Son Mühür- ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yayın sonrası sosyal medyada hem dizinin hikâyesi hem de başrollerin performansı gündeme oturdu. Özellikle Hande Erçel’in oyunculuğu üzerine yapılan yorumlar, seyircileri ikiye böldü.

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore yapımı Queen of Tears dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarına uyarlandı. Dizide, Meyra ve Selim’in duygusal çatışmalarla dolu hayatları, aile baskıları ve alınan zor kararlar izleyiciye aktarılıyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç yeniden birlikte

Dizinin başrollerinde daha önce başka projelerde de partner olan Hande Erçel ile Barış Arduç yer alıyor. İkilinin ekran uyumu, sosyal medyada sıkça gündeme geldi.

Sosyal medyada yorum yağmuru

İzleyicilerin büyük bölümü ilk bölüm sonrası görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Tepkiler genel olarak ikiye ayrıldı:

Bir kısım seyirci, Erçel’in oyunculuğunu “fazla abartılı” veya “doğallıktan uzak” buldu.

Diğer bir kesim ise oyuncunun sahne duruşunu, karaktere kattığı yorumunu ve Barış Arduç ile uyumunu övgüyle değerlendirdi.

Övgüler ve eleştiriler yağdı

Bazı kullanıcılar, “Hande Erçel bu diziye uyan tek şey” ve “Sanki bu karakter onun için yazılmış” gibi övgülerde bulunurken; başka bir grup ise rolünü yapay bulduğunu dile getirdi. Özellikle bakışları ve ses tonuyla karakterin yorgunluğunu hissettirdiğini söyleyenler, oyunculuğunu güçlü buldu.

İlk bölümle gündeme oturdu

Daha ilk bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasına giren Aşk ve Gözyaşı, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla önümüzdeki haftalarda da gündemde kalacağa benziyor.