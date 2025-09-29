Son Mühür- Ünlü oyuncu Akın Akınözü, annesinin vefatının ardından ara verdiği ekranlara “Veliaht” dizisindeki Timur karakteriyle dönüş yaptı.

Sosyal medyada gündem olan eski fotoğrafları ve zayıflama sırrı, oyuncuyu bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.

Ekranlara "Veliaht" ile geri döndü

Başarılı oyuncu Akın Akınözü, bir süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra “Veliaht” dizisinde rol aldığı Timur karakteriyle yeniden seyircinin karşısına çıktı. Hayranlarının heyecanla beklediği dönüş, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Eski fotoğrafları olay oldu

Akınözü’nün geçmişte çekilmiş bir fotoğrafı, hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun bir dönem 130 kilo olduğu ortaya çıktı.

Eski hali ile bugünkü fit görünümü arasındaki fark, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

130 kilodan 70 kiloya düştü

Katıldığı bir programda zayıflama sürecini anlatan Akınözü, 130 kilodan 70 kiloya düşerek tam 60 kilo verdiğini söyledi.

Bu değişim, oyuncunun hayatında dönüm noktası oldu. Akınözü, “O kiloyu verince gücümün farkına vardım” ifadelerini kullandı.

Aşk acısı zayıflattı

Ünlü oyuncunun kilo kaybının sırrı ise herkesi şaşırttı. Kendisine yöneltilen “Nasıl zayıfladın, spora mı başladın?” sorusuna Akınözü, “Aşk acısı! Birine çok hoşlanmıştım, iletişimimiz devam ediyor. Ona teşekkür ediyorum” diyerek cevap verdi.