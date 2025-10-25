Son Mühür/ Beste Temel - Çiğli Belediyesi, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nu vefatının yıldönümünde anlamlı bir etkinlikle andı.

Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda düzenlenen gecede Veysel’in türkülerinden, yaşam öyküsüne ve anılarına uzanan duygu dolu bir yolculuk yapıldı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa; CHP Çiğli İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri, Çiğli Sivaslılar Dernek Başkanı Elif Aslan, Çorumlular Dernek Başkanı Veli Salgım ve çok sayıda sanatsever katıldı. Salonu dolduran vatandaşlar, Veysel’in unutulmaz eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

“Dedem sevginin, sabrın ve umudun simgesiydi”

Büyük halk ozanının torunu Nazender Süzer Gökçe, yaptığı konuşmada dedesiyle ilgili anılarını paylaşarak duygusal anlar yaşattı: “Dedem yalnızca bir halk ozanı değil, sevginin, sabrın ve umudun simgesiydi. Onun türkülerinde yaşamın özü, insanlığın sesi vardı. Cumhuriyet’in 10. yılı için yazdığı ‘Cumhuriyet Destanı’ şiirini Atatürk’e ulaştırmak için Sivas’tan Ankara’ya yürümüştü. O, Cumhuriyet’in, bilimin ve irfanın ozanıydı.” Gökçe, ayrıca Aşık Veysel ile Fakir Baykurt arasındaki dostluğu da anlatarak, “Dedem misafirlerini köyün girişinde karşılar, kahvede ağırlar, sonra evine götürürdü. Fakir Baykurt da onu görmek için kilometrelerce yürüyerek gelmişti” ifadelerini kullandı.

“Veysel bana yol gösterdi”

Etkinliğin en dikkat çekici konuşmalarından biri, Prof. Dr. Sait Eğrilmez’in anlattıkları oldu. Eğrilmez, çocukluk yıllarına uzanarak Veysel’in yaşam öyküsünün kendi meslek seçiminde nasıl belirleyici olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Babam bana sekiz yaşındayken Dostlar Beni Hatırlasın kitabını hediye etmişti. Aşık Veysel’in gözlerini kaybettiği için okula ve askere gidemediğini, hayatındaki zorlukları okuyunca bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. O gün göz doktoru olmaya karar verdim. Yıllar sonra uzman olduğumda Veysel’in evini ziyaret ettim ve gördüm ki, Aşık Veysel kime dokunduysa o insan iyi olmuş.”

Türkülerle yaşatılan miras

Gecede sanatçılar, Veysel’in unutulmaz eserlerini seslendirdi. “Benim Sadık Yarim Kara Topraktır”, “Dostlar Beni Hatırlasın”, “Güzelliğin On Para Etmez” ve “Çiğdem Der ki Ben Ağlayım” gibi türkülere tüm salon eşlik etti. Program, “Uzun İnce Bir Yoldayım”ın hep birlikte söylenmesiyle son buldu. Çiğli halkı, büyük ozanın eserleriyle dolu geceyi ayakta alkışladı.

Başkan Yıldız: “Veysel’in ışığı hiç sönmeyecek”

Etkinliğin sonunda konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Aşık Veysel’in Türk halkı için bir değer olduğunu vurguladı: “Aşık Veysel bu toprakların vicdanı ve sesidir. Onun sevgiyi, birliği ve insanlığı anlatan sözleri bizlere daima yol gösterecek. Veysel’in ışığı hiç sönmeyecek.”