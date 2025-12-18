Son Mühür- Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Kınık Demir’i 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin açılan davada yargılama süreci tamamlanırken, mahkeme heyeti sanığın kusurlu olduğuna hükmetti. Karar duruşmasında, dosya kapsamındaki deliller ve bilirkişi raporları dikkate alındı.

Adli kontrol ve yurt dışı yasağı sürüyor

Mahkeme, verilen hapis cezasının yanı sıra Fatma Zehra Kınık Demir hakkında daha önce uygulanan adli kontrol tedbirleri ile yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi.

Daha önceki iddialarla gündeme gelmişti

Fatma Zehra Kınık Demir, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı olması nedeniyle kamuoyunda daha önce de çeşitli tartışmalarla gündeme gelmişti.