Türkiye’de milyonlarca çalışan yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu her sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında bir araya gelecek. 2026 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücretin belirlenmesi için Komisyonun ilk toplantısı genellikle Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşiyor. Ekonomik gelişmeler, enflasyon verileri ve işveren-işçi maliyetleri bu toplantıda ele alınacak. Komisyon 15 üyeden oluşuyor ve toplantılar sonunda yeni asgari ücret rakamı oy çokluğuyla belirleniyor.

Aralık ayındaki toplantıların ardından asgari ücretin zam oranı ve yeni tutarı açıklanacak. Son yıllarda gerçekleşen yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, çalışanlar ve iş dünyası için bu karar büyük önem taşıyor. Geçen sene yüzde 30 zam yapılan asgari ücret için bu yıl beklentiler yine yüksek. Sendikalar ve ekonomistlerin tahminleri yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişiyor.

Asgari Ücret Zam Oranları ve Beklentiler

Uzmanlar, 2026 yılı için zam oranında genellikle enflasyon verilerine odaklanıyor. Merkez Bankası, JP Morgan, Morgan Stanley gibi büyük kuruluşlar yıl sonunda enflasyonun yüzde 20-33 aralığında olacağını öngörüyor. Zam oranının yüzde 30 olması durumda net asgari ücretin 28.735 TL’ye, brüt asgari ücretin ise 33.807 TL’ye ulaşması bekleniyor. Eğer yüzde 25 zam uygulanırsa net ücret 27.631 TL’ye brüt ücret ise 32.507 TL’ye çıkıyor. Yüzde 35’lik bir zamda net ücretin 29.841 TL’ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Ekonomik göstergeler ve kısa vadeli programlara göre ücret artışları enflasyon oranıyla paralel şekilde gerçekleşiyor. Bu orana göre hem işçi hem işveren tarafı için dengeli bir zam hedefleniyor. 2025 yılı içinde asgari ücret brüt 26.005 TL, net 22.104 TL olarak uygulanıyor. Yeni ücretin uygulanma takvimi ise şubat ayının başında başlıyor; zamlı maaşlar 1 Şubat 2026 itibariyle çalışanların hesabına yatıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Takvimi

Komisyonun ilk toplantısı Aralık ayının başlangıcında yapılıyor. Bu süreçte işçi ve işveren temsilcileri maliyetleri, yaşam koşullarını ve enflasyon rakamlarını değerlendiriyor. Toplantıların devamında rakamsal teklifler sunuluyor ve en son toplantıda oy çokluğuyla karar veriliyor. Asgari ücret oranı açıklanmadan önce sendikaların ve ekonomi uzmanlarının görüşleri de dikkatle izleniyor. Çalışma Bakanlığı ve hükümet tarafı, yıl sonuna kadar ücretin kesinleşmesi için görüşmeleri hızlandırıyor.

Komisyon genellikle aralık ayının ilk haftasında toplanıyor ve yeni ücret aralık sonunda ya da ocak ayı başında açıklanıyor. Tüm çalışanlar şubat ayından itibaren zamlı maaşlarını alıyor.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücretin belirlenmesinde komisyon işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplamda 15 üyeyle toplanıyor. Toplantılar, ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve işveren maliyetleri göz önünde bulundurularak gerçekleşiyor. Oy çokluğuyla karar verilen zam oranı, yıl sonuna kadar açıklanıp uygulanıyor. Komisyonda oyların eşit olması halinde çoğunluğun sağlandığı tarafın kararı esas alınıyor.

Yeni yılda açıklanacak asgari ücrete dair son rakam Aralık ayı sonunda kesinleşiyor ve şubat ayında ödenmeye başlıyor. Çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği bu süreçte, zam oranı enflasyon ve ekonomik büyümeye göre şekilleniyor.